Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești. Câte zile ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești. Câte zile ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel estimări ninsoare
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Iarna se apropie cu pași repezi. Vremea se schimbă de pe o zi pe alta, iar ninsorile sunt așteptate de români. Meteorologii ANM și Accuweather au făcut o estimare pentru fiecare oraș în parte și data la care vor cădea primii fulgi de nea. 

Cei care iubesc zăpada au motive de bucurie. În mare parte din țară, prima ninsoare va fi în luna noiembrie, așadar nu mai durează mult. Specialiștii meteo au făcut estimări cu privire la data exactă în care va ninge în fiecare oraș. Mai mult decât atât, au apărut detalii și despre numărul zilelor cu ninsoare până la finalul acestui an.

Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești

La altitudini mari deja s-a depus un strat consistent de zăpadă. La Bâlea Lac și pe Transfăgărășan a nins mai multe zile la rând, iar în următoarea perioadă sunt așteptate ninsorile și în orașe. Potrivit estimărilor realizate de meteorologii ANM și Accuweather, primii fulgi de nea au căzut deja în Brașov, Botoșani, Piatra Neamț și Suceava, la începutul lunii noiembrie.

Următorul oraș de pe listă în care va ninge este Bacău, acolo unde specialiștii meteo au anunțat că vor fi precipitații duminică, 15 noiembrie. Locuitorii de aici se pot bucura de zăpadă până la finalul anului doar șapte zile. Luni, 16 noiembrie, va ninge și în Iași. Cluj-Napoca este și el pe listă, iar primii fulgi de nea vor cădea marți, 17 noiembrie. Clujenii au parte de nămeți până la finalul 2026 doar șase zile.

În data de 19 noiembrie, Târgu Mureș trebuie să fie pregătit pentru prima ninsoare din acest an. Baia Mare, Timișoara, Ploiești și Pitești sunt următoarele orașe în care va ninge. Spre finalul lunii noiembrie se vor bucura de prima zăpadă și cei din Craiova, Oradea, Arad și Brăila.

Tabel estimări ninsoare

Tabel estimări ninsoare

Când va ninge în Capitală

Și unii bucureșteni așteaptă prima zăpadă, iar vestea bună este că mai sunt doar câteva zile până când vor cădea fulgii de nea. În Capitală va ninge miercuri, 18 noiembrie.

Dacă vorbim de câte zile se vor bucura locuitorii orașului de zăpadă până la finalul anului, ei bine, doar trei zile sunt așteptate în București, potrivit meteorologilor. Totuși, vremea se schimbă de pe o zi pe alta, așadar ne așteptăm oricând la o răsturnare de situație.

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