Câți bani primesc tinerii care aleg să devină rezerviști voluntari. Ce sumă oferă MApN în perioada pregătirii militare

Ministerul Apărării Naționale a anunțat ce venituri pot obține românii care aleg să participe la programul de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen. Inițiativa se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani care nu au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă și își doresc să dobândească pregătire militară.

Programul face parte din măsurile prin care autoritățile urmăresc să consolideze capacitatea de apărare a României și să pregătească o rezervă de personal care poate fi mobilizată în situații speciale.

Românii dornici să facă parte din armata României vor fi implicați în programul de pregătire timp de 16 săptămâni, în două etape. Prima cuprinde 11 săptămâni de instruire militară de bază, iar următoarele cinci sunt dedicate pregătirii de specialitate. Participanții vor lua parte la trageri, marșuri și exerciții desfășurate în teren, iar jurământul militar va fi depus la finalul primei luni de pregătire.

„Demersul se înscrie în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare și consolidare a capacității de apărare a României, stabilite prin documentele de planificare a apărării aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlamentul României. Actualizarea cadrului normativ urmărește asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii acestor obiective, prin dezvoltarea și consolidarea rezervei operaționale a Armatei României.”, se arată într-un comunicat al MApN.

Câți bani vor primi rezerviștii voluntari

Pe întreaga perioadă, voluntarii beneficiază de cazare, hrană, echipament și asistență medicală. În plus, aceștia primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute, achitată în patru tranșe lunare.

Conform valorilor comunicate pentru 2026, venitul ajunge la 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru cel de fruntaș.

După încheierea instruirii, participanții pot alege să continue o carieră militară, dacă îndeplinesc condițiile legale, sau pot fi încadrați în rezerva operațională a Armatei României, ținând cont că programul este voluntar.

„Pentru întregul program, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute stabilite prin lege, împărțită în patru tranșe lunare. La nivelul anului 2026, aceasta înseamnă 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru gradul de fruntaș.”, se mai arată în comunicat.

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