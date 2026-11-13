Lidia Buble, mesaj cu „direcție” după despărțirea de Horațiu Nicolau:: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”

Povestea de amor dintre Lidia Buble (33 de ani) și omul de afaceri Horațiu Nicolau (65 de ani) este deja de domeniul trecutului. După o relație de aproape 5 ani, artista nu a încercat să ascundă nicio clipă separarea, iar de curând a așternut pe hârtie câteva concluzii sincere despre deciziile sale în materie de bărbați.

În luna octombrie, CANCAN.RO vă prezenta culisele despărțirii dintre Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau. Nimic nu prevestea că, după aproape 5 ani de relație, povestea lor se va încheia fix în momentul în care totul părea perfect. Artista a evitat declarațiile directe legate de subiect, însă a lăsat să se înțeleagă că drumurile lor s-au separat definitiv. Fie prin versurile melodiilor sale, fie prin rândurile scrie în postările sale din mediul online.

Lidia Buble: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”

Recent, într-o postare pe o rețea de socializare, Lidia Buble a scris negru pe alb câteva gânduri despre viața sa amoroasă, trăirile intense, alegerile greșite în dragoste și decepții. Trăgând linie după ultimele evenimente din viața sa personală, artista știe un lucru cu certitudine: indiferent de câte dezamăgiri a trăit, nu se va lăsa niciodată de iubit.

„Și eu am iubit, și eu am făcut alegeri pe care foarte multă lume nu le-a înțeles și pentru asta am fost judecată fără ca oamenii să știe sau să se gândească măcar la ce simt sau la ce simțeam cu adevărat. Mereu când am ales ceva sau dacă am simțit ceva a fost real. Și da, poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire, dar știu un singur lucru: eu nu mă las de iubit. Mereu am încercat să vă spun despre mine, să vă spun despre trăirile mele, despre experiențele mele prin care am trecut prin cel mai frumos mod posibil și anume, să vă cânt (…) Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau probabil în această viață este să nu vă lăsați de iubit. Este cel mai frumos sentiment pe care îl puteți trăi în viața asta. Și atunci când puneți mâna pe iubire, să țineți de ea și cu dinții”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au format un cuplu încă din 2022, având o relație de aproape 5 ani. Deși la început gurile le dădeau puține șanse, cel mai probabil din cauza diferenței de vârstă de 32 de ani dintre ei, cei doi au sfidat orice așteptare. Pe parcursul relației, artista și omul de afaceri au fost extrem de discreți, atât în aparițiile publice, dar și în declarații. Unele dintre cele mai recente apariții ale lor, surprinsă de CANCAN.RO, a avut loc în luna martie, când afaceristul și-a răsfățat iubita cu o escapadă „romantică” la shopping – vezi AICI IMAGINI.

Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”

Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?