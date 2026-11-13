Lidia Buble, mesaj cu „direcție” după despărțirea de Horațiu Nicolau:: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”

Lidia Buble, mesaj cu „direcție” după despărțirea de Horațiu Nicolau:: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”
Galerie Foto 8
Lidia Buble s-a despărțit de Horațiu Nicolau/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Povestea de amor dintre Lidia Buble (33 de ani) și omul de afaceri Horațiu Nicolau (65 de ani) este deja de domeniul trecutului. După o relație de aproape 5 ani, artista nu a încercat să ascundă nicio clipă separarea, iar de curând a așternut pe hârtie câteva concluzii sincere despre deciziile sale în materie de bărbați

În luna octombrie, CANCAN.RO vă prezenta culisele despărțirii dintre Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau. Nimic nu prevestea că, după aproape 5 ani de relație, povestea lor se va încheia fix în momentul în care totul părea perfect. Artista a evitat declarațiile directe legate de subiect, însă a lăsat să se înțeleagă că drumurile lor s-au separat definitiv. Fie prin versurile melodiilor sale, fie prin rândurile scrie în postările sale din mediul online.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau/ sursă foto: CANCAN.RO

Lidia Buble: „Poate nu am făcut cele mai bune alegeri”

Recent, într-o postare pe o rețea de socializare, Lidia Buble a scris negru pe alb câteva gânduri despre viața sa amoroasă, trăirile intense, alegerile greșite în dragoste și decepții. Trăgând linie după ultimele evenimente din viața sa personală, artista știe un lucru cu certitudine: indiferent de câte dezamăgiri a trăit, nu se va lăsa niciodată de iubit.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Și eu am iubit, și eu am făcut alegeri pe care foarte multă lume nu le-a înțeles și pentru asta am fost judecată fără ca oamenii să știe sau să se gândească măcar la ce simt sau la ce simțeam cu adevărat. Mereu când am ales ceva sau dacă am simțit ceva a fost real. Și da, poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire, dar știu un singur lucru: eu nu mă las de iubit.

Mereu am încercat să vă spun despre mine, să vă spun despre trăirile mele, despre experiențele mele prin care am trecut prin cel mai frumos mod posibil și anume, să vă cânt (…) Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau probabil în această viață este să nu vă lăsați de iubit. Este cel mai frumos sentiment pe care îl puteți trăi în viața asta. Și atunci când puneți mâna pe iubire, să țineți de ea și cu dinții”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au format un cuplu încă din 2022, având o relație de aproape 5 ani. Deși la început gurile le dădeau puține șanse, cel mai probabil din cauza diferenței de vârstă de 32 de ani dintre ei, cei doi au sfidat orice așteptare. Pe parcursul relației, artista și omul de afaceri au fost extrem de discreți, atât în aparițiile publice, dar și în declarații. Unele dintre cele mai recente apariții ale lor, surprinsă de CANCAN.RO, a avut loc în luna martie, când afaceristul și-a răsfățat iubita cu o escapadă „romantică” la shopping – vezi AICI IMAGINI.

Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”

Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Fiica lui Jorge a împlinit 18 ani! Ce urare specială i-a făcut artistul: „Ai crescut prea repede”
Fiica lui Jorge a împlinit 18 ani! Ce urare specială i-a făcut artistul: „Ai crescut prea repede”
Adrian Văncică a dezvăluit cel mai mare regret al vieții sale! Ce mărturisire a făcut la aproape 50 de ani
Adrian Văncică a dezvăluit cel mai mare regret al vieții sale! Ce mărturisire a făcut la aproape 50 de ani
Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat o scenă în fața casei sale: „A căzut”
Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat o scenă în fața casei sale: „A căzut”
Ce meserie și-ar fi dorit Pepe dacă nu ajungea celebru. Ce vis avea artistul: „Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața”
Ce meserie și-ar fi dorit Pepe dacă nu ajungea celebru. Ce vis avea artistul: „Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața”
Cum a arătat botezul fetiței Alexandrei Stan. Artista a ținut totul departe de lumina reflectoarelor
Cum a arătat botezul fetiței Alexandrei Stan. Artista a ținut totul departe de lumina reflectoarelor
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mediafax
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier contrează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Mediafax
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
Click.ro
Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
go4it.ro
Lidl aduce în ofertă două gadgeturi pentru curățenia casei. Aspirator vertical și robot de aspirare Silvercrest, la prețuri reduse
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
Gandul.ro
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.