Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lidia Buble, 33 de ani, o voce de aur și o prezență mereu discretă în peisajul monden românesc. Dar, ca orice femeie, nici ea nu este ferită de unele decepții. Recent, au apărut informații referitoare la despărțirea Lidiei de iubitul său oficial, Horațiu Nicolau, un om de afaceri român, în vârstă de 65 de ani. Relația lor dura de prin 2022, dar iată că toate lucrurile au un final. Surprinsă de reporterul CANCAN.RO la cumpărături, Lidia Buble a avut amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări.

Evident, prima întrebare care ne vine în minte tuturor este legată de situația cu Horațiu Nicolau, după informațiile că s-a produs o despărțire. Exact acest lucru încearcă reporterul să stabilească. Răspunsurile Lidiei Buble sunt însă evazive, încearcă să treacă pe deasupra „miezului” problemei, însă declarațiile sale nu lasă loc de echivoc. Replicile precum „Vreau doar să știți că sunt foarte bine”, nu sunt neapărat pentru marele public, cât pentru fostul iubit. Dar haideți să vedem declarațiile:

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Reacția Lidiei Buble după vestea despărțirii de Horațiu Nicolau

Lidia Buble parchează un impozant Mercedes clasa G și intră să-și facă unele cumpărături într-un supermarket. Nu pare să aibă nevoie urgentă de nimic, mai degrabă vrea să-și distragă atenția de la propriile gânduri și să iasă undeva, oriunde. Reporterul CANCAN.RO a fost pe fază și, cu mult tact, i-a pus câteva întrebări. Lidia buble încearcă să pară veselă, radioasă, dar story-urile ei de pe Insta nu mint. Este și ceva amărăciune acolo, dacă ne gândim la story-ul cu melodia „Love is a losing game” a lui Amy Winehouse, despre care scriam în articolul inițial, disponibil AICI.

CANCAN.RO: Viața ta sentimentală este într-o schimbare, momentan? Vrem să știm cum ești, ce faci?

Lidia Buble: Foarte bine, mă pregătesc să lansez piese noi. Sunt sănătoasă, fericită că îmi vine familia în vizită cât de curând. Sunt bine, mulțumesc. 

CANCAN.RO V-ați despărțit sau mai există șanse de reîmpăcare?

Lidia Buble: Cred că v-ați obișnuit cu mine că sunt o persoană foarte discretă. Și cu toții avem nevoie de o viață personală privată. Vreau doar să știți că sunt foarte bine.

CANCAN.RO: Dar există șansă la o reîmpăcare?

Lidia Buble: Nu știu la ce te referi. Sunt foarte bine și cam atât pot să vă zic. Mulțumesc.

Reacția Lidiei Buble după vestea despărțirii de Horațiu Nicolau

Din nou, Lidia Buble alege calea discreției totale în declarații, însă dacă citim printre rânduri situația e cât se poate de clară. Mai mult, Lidia conduce mașina în care a fost văzută împreună cu fostul iubit, Horațiu Nicolau. Cu siguranță îi trezește amintiri din relația lor, este imposibil să nu fie așa. Deși vremea nu e deloc însorită, Lidia Buble poartă o pereche de ochelari de soare și nu este machiată absolut deloc. Pare să fi trecut printr-o perioadă tristă, însă încearcă din răsputeri să ascundă asta și bineînțeles merită să i se acorde respect și mai ales discreție în aceste zile.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au format un cuplu discret în ultimii ani

Este și un alt tâlc în declarațiile de mai sus ale Lidiei Buble. Artista vorbește despre lansarea unor piese noi, deci intenția este de a găsit în muzică și în activitatea profesională acel echilibru, acea liniște de care are nevoie acum când există o presiune sufletească după despărțire. Evident, poate părea bizară formularea „Nu știu la ce te referi”, când este întrebată de o posibilă împăcare cu Horațiu Nicolau. Dar, în limbajul feminin, asta înseamnă că ea exclude din start orice tratative pe această temă, o concluzie posibilă fiind că nu ea a inițiat această ruptură în relația cu omul de afaceri. În ce-l privește pe Horațiu Moldovan, acesta nu a oferit până acum niciun comentariu despre despărțire.

NU RATA ȘTIREA INIȚIALĂ!

Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?

CITEȘTE ȘI:
Conflict deschis între Lidia Buble și Răzvan Simion pentru bani! Prezentatorul de la Neața încearcă s-o ”demonteze” cu sute de pagini de dovezi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Don Juan pe două roți, în alt film! Cabral a lăsat compania feminină pentru o întâlnire ca între băieți
Don Juan pe două roți, în alt film! Cabral a lăsat compania feminină pentru o întâlnire ca între băieți
BRomania și producătoarea Alexandra Hash, ieșire la cafea. Business, pleasure, sau un pic din amândouă?
BRomania și producătoarea Alexandra Hash, ieșire la cafea. Business, pleasure, sau un pic din amândouă?
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Valentina Aldea, surprinsă la un salon de înfrumusețare
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Valentina Aldea, surprinsă la un salon de înfrumusețare
Gigi Becali înzestrează lăcașul său de cult direct de la Jysk! Patronul ortodox a ales mobila cu mâna lui și o cară cu Rolls-ul în Pipera!
Gigi Becali înzestrează lăcașul său de cult direct de la Jysk! Patronul ortodox a ales mobila cu mâna lui și o cară cu Rolls-ul în Pipera!
Lazy Ed și Efraim, concert spontan de manele la ieșirea din Mosh!
Lazy Ed și Efraim, concert spontan de manele la ieșirea din Mosh!
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.