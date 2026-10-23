Lidia Buble, primele declarații după despărțirea de iubitul milionar: „Sunt bine. Îmi vine familia în vizită”

Lidia Buble, 33 de ani, o voce de aur și o prezență mereu discretă în peisajul monden românesc. Dar, ca orice femeie, nici ea nu este ferită de unele decepții. Recent, au apărut informații referitoare la despărțirea Lidiei de iubitul său oficial, Horațiu Nicolau, un om de afaceri român, în vârstă de 65 de ani. Relația lor dura de prin 2022, dar iată că toate lucrurile au un final. Surprinsă de reporterul CANCAN.RO la cumpărături, Lidia Buble a avut amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări.

Evident, prima întrebare care ne vine în minte tuturor este legată de situația cu Horațiu Nicolau, după informațiile că s-a produs o despărțire. Exact acest lucru încearcă reporterul să stabilească. Răspunsurile Lidiei Buble sunt însă evazive, încearcă să treacă pe deasupra „miezului” problemei, însă declarațiile sale nu lasă loc de echivoc. Replicile precum „Vreau doar să știți că sunt foarte bine”, nu sunt neapărat pentru marele public, cât pentru fostul iubit. Dar haideți să vedem declarațiile:

Lidia Buble parchează un impozant Mercedes clasa G și intră să-și facă unele cumpărături într-un supermarket. Nu pare să aibă nevoie urgentă de nimic, mai degrabă vrea să-și distragă atenția de la propriile gânduri și să iasă undeva, oriunde. Reporterul CANCAN.RO a fost pe fază și, cu mult tact, i-a pus câteva întrebări. Lidia buble încearcă să pară veselă, radioasă, dar story-urile ei de pe Insta nu mint. Este și ceva amărăciune acolo, dacă ne gândim la story-ul cu melodia „Love is a losing game” a lui Amy Winehouse, despre care scriam în articolul inițial, disponibil AICI.

CANCAN.RO: Viața ta sentimentală este într-o schimbare, momentan? Vrem să știm cum ești, ce faci?

Lidia Buble: Foarte bine, mă pregătesc să lansez piese noi. Sunt sănătoasă, fericită că îmi vine familia în vizită cât de curând. Sunt bine, mulțumesc.

CANCAN.RO V-ați despărțit sau mai există șanse de reîmpăcare?

Lidia Buble: Cred că v-ați obișnuit cu mine că sunt o persoană foarte discretă. Și cu toții avem nevoie de o viață personală privată. Vreau doar să știți că sunt foarte bine.

CANCAN.RO: Dar există șansă la o reîmpăcare?

Lidia Buble: Nu știu la ce te referi. Sunt foarte bine și cam atât pot să vă zic. Mulțumesc.

Din nou, Lidia Buble alege calea discreției totale în declarații, însă dacă citim printre rânduri situația e cât se poate de clară. Mai mult, Lidia conduce mașina în care a fost văzută împreună cu fostul iubit, Horațiu Nicolau. Cu siguranță îi trezește amintiri din relația lor, este imposibil să nu fie așa. Deși vremea nu e deloc însorită, Lidia Buble poartă o pereche de ochelari de soare și nu este machiată absolut deloc. Pare să fi trecut printr-o perioadă tristă, însă încearcă din răsputeri să ascundă asta și bineînțeles merită să i se acorde respect și mai ales discreție în aceste zile.

Este și un alt tâlc în declarațiile de mai sus ale Lidiei Buble. Artista vorbește despre lansarea unor piese noi, deci intenția este de a găsit în muzică și în activitatea profesională acel echilibru, acea liniște de care are nevoie acum când există o presiune sufletească după despărțire. Evident, poate părea bizară formularea „Nu știu la ce te referi”, când este întrebată de o posibilă împăcare cu Horațiu Nicolau. Dar, în limbajul feminin, asta înseamnă că ea exclude din start orice tratative pe această temă, o concluzie posibilă fiind că nu ea a inițiat această ruptură în relația cu omul de afaceri. În ce-l privește pe Horațiu Moldovan, acesta nu a oferit până acum niciun comentariu despre despărțire.

NU RATA ȘTIREA INIȚIALĂ!

Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?

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