Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?

Surse. Lidia Buble și milionarul Horațiu Nicolau s-au despărțit. Artista refuză să comenteze. De unde a pornit totul?
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Doamnelor și domnilor, din păcate suntem nevoiți să vă dăm o veste proastă, despre de Lidia Buble. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de ultim moment, legate de relația Lidiei Buble cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Ei bine, se pare că între cei doi situația s-a schimbat și ei nu mai formează un cuplu. Nu este clar cine a inițiat despărțirea, însă milionarul Horațiu Nicolau (65 de ani) nu a putut fi contactat pentru a confirma, iar Lidia Buble refuză să facă vreun comentariu. Desigur, nu vom insista, pentru că fiecare persoană are dreptul la o viață privată, însă evident situația s-a schimbat și încă planează întrebări asupra acestei răsunătoare despărțiri din showbiz.

Nimic nu ar fi putut sugera că între Lidia Buble (33 de ani) și bogatul și influentul om de afaceri Horațiu Nicolau (65 de ani) s-ar forma un rift, o prăpastie care să-i ducă la concluzia că drumurile lor se despart. Pe 27 septembrie, CANCAN.RO o surprindea pe Lidia Buble la un shopping de rutină prin Băneasa Shopping City. Ce-i drept, însoțită de un bărbat, dar contextul ne îndrumă spre concluzia că e doar un amic care o însoțește la cumpărături și cu care se amuză copios, împreună cu personalul din magazin – imaginile sunt disponibile aici.

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Ultima apariție publică a Lidiei a fost la începutul lunii octombrie, când CANCAN.RO a văzut-o din nou la shopping, de data asta purtând un tricou cu un mesaj cât se poate de interesant în acest context: „I like making bad decisions. Sorry, mama”. Desigur, poate că nu e nicio legătură, poate e doar o coincidență. Ce nu poate fi însă o coincidență sunt mesajele transmise de Lidia Buble pe story-urile de pe contul ei de Instagram. Deși nu i-a anunțat încă oficial pe cei 1,4 milioane de followeri, a transmis cel puțin două mesaje.

Tricoul Lidiei Buble conține un mesaj care dă de gândit

„Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți”

„Do whatever the f*ck you want. Just don`t hurt people” – în traducere  aproximativă: „Fă ce vrei, dar nu răni pe nimeni!” Poate fi doar o memă, dar în situația de acum pare mai degrabă un comentariu mai mult sau mai puțin transparent față de situația despărțirii de Horațiu Nicolau. Dacă ar fi să dezvoltăm raționamentul din spatele acestui mesaj, e evident că Lidia Buble consideră că pe undeva cineva a greșit și a rănit pe altcineva – e imposibil să nu sesizezi o doză de amărăciune în această formulare.

Un alt story este pe fundal muzical, iar versurile sunt din piesa „Love is a losing game” a cântăreței Amy Winehouse. „Iubirea e un joc la care pierzi” – aceasta ar fi o traducere a mesajului în limba română, și aici aproape că nu mai există dubii, Lidia Buble este afectată (ar fi imposibil să nu fie!) de această despărțire.

Contactată de redacția CANCAN.RO, Lidia Buble a avut o declarație simplă și cuprinzătoare: „Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți”. Nu a negat despărțirea, însă nici nu dorește să ofere detalii din culisele acestui eveniment trist pentru artistă, iar noi vom respecta intimitatea fostului cuplu.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au format un cuplu discret în ultimii ani

Ca o ironie amară, iată că s-au adeverit vorbele din ultima reclamă în care apare Lidia Buble: „Nu e căsătorie, e leasing operațional”. Iată deci că relația Lidiei Buble cu Horațiu Nicolau nu a condus la un final cu lună de miere și nuntă ca-n povești, ci doar cu o despărțire însoțită de aceste mesaje pline de amărăciune ale Lidiei Buble pe contul său de Insta. Nu este singura veste proastă pentru Lidia Buble. În paralel, continuă procesul său cu un alt fost partener, Răzvan Simion, în legătură cu niște sume de bani din colaborarea pe care au avut-o în urmă cu mai mulți ani.

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