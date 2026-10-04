Răzvan Simion, vizită cu soția sa, Daliana Răducan, la un cabinet de avocatură din nordul Capitalei

Răzvan Simion, vizită cu soția sa, Daliana Răducan, la un cabinet de avocatură din nordul Capitalei
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Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost observați de CANCAN.RO în timp ce făceau o vizită la o societate de avocatură din nordul Capitalei. Răzvan are o ținută fabuloasă, un costum în culoarea cafelei ușor prăjite, o pălărie în stil sudamerican, cu boruri înguste și bandă în alb și albastru. Cât despre Daliana, și ea poartă o ținută business, un costum de stofă cu dungi subțiri, o helancă neagră și ochelari de soare precum o vedetă.

Răzvan Simion parchează mașina și face câțiva pași pe jos până la ușa cabinetului de avocatură, vorbind pe telefon, aparent confuz cu privire la adresa cabinetului. Din fericire îl ajută o doamnă foarte amabilă ce pare să fie din zonă. intră în cabinetul de avocatură unde se pare că îl aștepta soția, arhitect cunoscut, Daliana Răducan. Răzvan e norocos că are o soție atât de pricepută la arhitectură și design, l-a scutit de o cheltuială masivă când a fost vorba să-și aranjeze locuința cu o suprafață generoasă în care s-a mutat acum puțini ani împreună cu familia. La fel, când fiica sa Ianca s-a mutat singură, pentru că a devenit adult, s-a simțit mâna abilă a unui designer de interioare, pentru că apartamentul Iancăi a fost amenajat profesonist, așa cum puteți vede în imaginile de AICI.

Răzvan Simion cu un costum asortat cu frunzele toamnei

Fără îndoială vizita la avocați are legătură fie cu o nouă investiție imobiliară, fie cu interminabilul proces pe care Răzvan Simion îl are cu Lidia Buble, cu care se judecă pe niște (mulți) bani, iar Răzvan Simion nu vrea cu niciun preț să renunțe la pretențiile sale, pe care cu siguranță le consideră întemeiate. El susține că sumele cerute de Lidia Buble ar fi fost plătite și așa mai departe. Iată deci că vechea poveste de iubire pur și simplu refuză să dispară din prim-planul scenei mondene.

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16 poze

Răzvan Simion și Lidia Buble au avut o relație care s-a terminat în 2020, dar tot atunci a început și odiseea juridică a celor doi, care continuă să se judece pe bani și să facă „partajul” unor bunuri. În timp ce Răzvan Simion a adoptat strategia discreției totale, sperând ca acest mic scandal să nu intre în atenția presei, Lidia Buble n-a solicitat anonimitate alegând calea transparenței.

Răzvan Simion și soția ies de la un birou de avocatură

Nu se știe cum se va termina povestea dintre Răzvan Simion și Lidia Buble, cert este că Răzvan și-a refăcut viața, s-a recăsătorit cu Daliana Răducan și pare cât se poate de fericit alături de ea. Cei doi au un vibe asemănător, pe seriozitate, eleganță și standard ridicat de viață, ca niște burghezi cu dare de mână, în timp ce Lidia Buble este mult mai „efervescentă”, mai pe hipstereală, așa cum arată pozele obținute recent de CANCAN.RO, în care o puteți vedea pe Lidia Buble alături de un prieten la vânătoare de gadgeturi prin mall – pozele sunt AICI.

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