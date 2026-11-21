Cristi Borcea ne-a obișnuit cu apariții în care prețul hainelor poate să-ți dea puțin lumea peste cap. Sacouri scumpe, branduri de renume și accesorii pentru care unii ar avea nevoie de un credit. Dar, cum nici conturile generoase nu te scutesc de temperaturile scăzute, omul de afaceri pare să fi decis că, măcar de data aceasta, confortul bate orice etichetă. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul acționar dinamovist în Pădurea Băneasa, unde a ieșit să dea o tură și să-și mențină condiția fGIizică. Numai că nu a plecat la plimbare oricum!

CANCAN.RO l-a surprins pe Cristi Borcea în timp ce se plimba prin Pădurea Băneasa. Acesta părea mai degrabă pregătit să înfrunte o zi de ianuarie decât o simplă ieșire de toamnă târzie. Și până la urmă, odată cu vârsta, parcă nici frigul nu mai e ce-a fost! Fesul, mănușile, fularul și geaca bine închisă au fost nelipsite, semn că temperaturile scăzute își spun cuvântul. La o anumită vârstă, nu mai riști să ieși la aer cu gâtul descoperit, indiferent cât de gros este contul din bancă!

Borcea a schimbat garderoba

Să ne înțelegem, nu spunem că omul nu are voie să se îmbrace comod. Doar că vorbim despre același Cristi Borcea care, în alte apariții, purta haine de la Stefano Ricci în valoare de zeci de mii de dolari. De data aceasta, însă, nu logo-urile au atras atenția, ci cantitatea de material.

Dar plimbarea prin Pădurea Băneasa nu i-a prins rău deloc. A făcut mișcare, a luat o gură de aer curat și, cine știe, poate și-a mai pus gândurile în ordine printre copaci. Că, la câte lucruri are de gestionat un om de afaceri, o tură prin pădure poate fi numai bună pentru limpezirea minții. Mai ales când ai și câteva facturi serioase de achitat!

Iar una dintre ele ține de educația celor trei copii pe care îi are împreună cu Valentina Pelinel. Milan, Indira și Rania sunt înscriși la o școală privată cu profil internațional, iar taxa standard pentru anul școlar 2026-2027 este de 12.850 de euro pentru un elev din ciclul primar. Socoteala ajunge la 38.550 de euro pe an pentru toți trei, fără să luăm în calcul eventualele reduceri pentru frați. (VEZI AICI)

Dar să revenim la imaginile noastre! După ce și-a încheiat plimbarea prin Pădurea Băneasa și și-a făcut porția de mișcare, Cristi Borcea s-a îndreptat către bolidul său, un Audi RS Q8. Ce-i drept, după o tură prin frig, printre copaci, parcă merge și puțin răsfăț pe scaunul SUV-ului de lux… doar nu putea să meargă tot pe jos.

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