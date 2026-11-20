Mirela Retegan a ales să împărtășească cu urmăritorii săi o parte dintre experiențele care au contribuit la formarea sa profesională. Într-o postare pe rețelele de socializare, fondatoarea „Găștii Zurli” a vorbit despre începuturile carierei, dar și despre provocările pe care a fost nevoită să le depășească pentru a ajunge acolo unde este astăzi.

Printre momentele mai puțin cunoscute din povestea sa se numără și perioadele în care s-a confruntat cu lipsuri financiare.

Mirela Retegan a ales să își urmeze visul

În mesajul publicat pe contul său de Instagram, fondatoarea „Găștii Zurli” a rememorat și perioada în care abia își începea viața profesională. La vârsta de 19 ani, aceasta ocupa un post de secretară la CFR, beneficiind de un salariu avantajos pentru acea vreme și de posibilitatea de a circula gratuit cu trenul.

„La 19 ani eram secretară la CFR. Aveam un salariu bun și permis gratuit la CFR”, a scris aceasta.

Chiar dacă avea siguranța unui loc de muncă bine plătit, Mirela Retegan a decis să renunțe la confortul financiar pentru a se apropia de domeniul în care își dorea să activeze. Astfel, a ajuns la Teatrul de Nord, unde a petrecut următoarele 12 luni. A fost o schimbare care a presupus numeroase necunoscute, dar care a reprezentat un pas important în evoluția sa.

„De acolo am plecat la Teatrul de Nord, unde am lucrat un an”, a povestit ea în mediul online.

Timp de șase luni, vedeta s-a descurcat doar cu banii din indemnizație

La numai 23 de ani, fondatoarea „Găștii Zurli” s-a confruntat cu o perioadă de nesiguranță, după ce a rămas fără o sursă stabilă de venit. Timp de jumătate de an, Mirela Retegan a fost nevoită să se întrețină din banii primiți ca indemnizație de șomaj, interval în care a încercat să descopere ce drum ar trebui să urmeze mai departe.

„La 23 de ani eram șomeră. Șase luni am trăit din ajutorul de șomaj, încercând să găsesc de lucru”, a mărturisit aceasta.

Ascensiunea profesională nu a întârziat să apară, iar la 26 de ani Mirela Retegan ajunsese să câștige bani din patru activități diferite în același timp. Aceasta a povestit că avea mai multe colaborări cu organizații și nume importante din industria media, reușind astfel să își construiască o situație financiară mult mai bună decât în anii precedenți.

La 27 de ani avea deja propria locuință și o mașină

Munca depusă i-a adus rezultate. Astfel, la 27 de ani, Mirela Retegan reușise să își cumpere o garsonieră și un autoturism.

„Așa că, la 27 de ani, eram proprietara unei garsoniere și a unei mașini”, a povestit aceasta.

La 32 de ani, veniturile sale ajunseseră la aproximativ 2.000 de euro lunar. Un an mai târziu, însă, mutarea în București i-a schimbat situația financiară. La noul loc de muncă primea doar 200 de dolari, în timp ce chiria era de 250 de dolari.

„În fiecare lună eram pe minus”, a mărturisit fondatoarea „Găștii Zurli”.

Mirela Retegan a luat un credit pentru a o lua de la început în București

În fața dificultăților financiare, Mirela Retegan a fost nevoită să recurgă la un credit de 5.000 de dolari. Mai mult, a folosit drept garanție casa pe care o avea în Satu Mare. Fondurile au fost împărțite între plata ratelor, acoperirea chiriei și cheltuielile necesare traiului zilnic.

„Am împrumutat 5.000 de dolari de la BCR Satu Mare, garantând cu casa pe care o aveam acolo. O parte am păstrat-o pentru ratele lunare, timp de un an. Altă parte, pentru chirie. Restul, pentru viața de zi cu zi”, a dezvăluit aceasta.

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