Mirela Retegan a fugit de acasă la 19 ani. Ce i s-a întâmplat vedetei de la Asia Express: „Am fost un copil rebel”

Astăzi o știm pe Mirela Retegan drept o femeie de business, o mamă dedicată și fondatoarea Găștii Zurli, însă în tinerețe lucrurile au stat cu totul diferit. Vedeta a povestit că a fost un copil rebel și că, la doar 19 ani, a luat o decizie care a schimbat radical relația cu mama sa, mai exact, a plecat de acasă cu iubitul ei.

Mirela Retegan a ales să vorbească deschis despre mai multe episoade din viața sa și despre omul care era înainte de a deveni figura cunoscută de astăzi. Imaginea femeii de business și a mamei implicate este foarte diferită de cea din tinerețe, când era mult mai rebelă și își dorea să se desprindă de regulile impuse de familie.

În perioada adolescenței, Mirela Retegan făcea parte dintr-un grup în care tinerii ascultau și discutau emisiunile de la Europa Liberă, încercând să se opună regimului comunist. Concurenta de la Asia Express spune că, dacă Revoluția nu ar fi venit, activitatea lor ar fi putut avea consecințe grave.

„Am fost un copil rebel. Am făcut parte dintr-o organizație care dezbătea discuțiile de la Europa Liberă și încercam să ne opunem sistemului comunist. Noroc că a venit Revoluția; altfel, aș fi făcut închisoare politică. Ai mei habar nu aveau.”, a spus Mirela Rretegan.

La 19 ani, s-a îndrăgostit de un bărbat care i-a deschis o lume nouă prin literatură și muzică. Relația nu a fost însă acceptată de mama sa, iar conflictul dintre cele două a dus la plecarea tinerei din locuința familiei. Mirela și-a strâns lucrurile și cărțile, le-a lăsat temporar la o prietenă, apoi a plecat în timpul nopții.

Retrospectiv, ea spune că a privit acel moment prin propriile emoții, în timp ce mama sa a trăit o dramă mult mai puternică.

„La 19 ani, am fugit de acasă cu un bărbat care îmi vorbea despre Borges și Gellu Naum. Asculta Yes, King Crimson și Emerson, Lake & Palmer. M-am îndrăgostit nebunește. Îmi arăta o lume dincolo de cele patru blocuri ale micului cartier de ceferiști din Dej Triaj. De Ceaușescu scăpasem. Mai trebuia să scap și de mama. Așa că am profitat de momentul în care, aflând despre relația mea cu el, mama mi-a spus: «Ori renunți, ori diseară să nu te mai găsesc acasă». Mi-am strâns toate lucrurile și cărțile și le-am cărat la vecina de la etajul doi, Carmen, prietena mea. Noaptea, pe la trei, când eram sigură că doarme tot cartierul, am fugit de tot. Eu îmi amintesc povestea asta într-un fel. Mi-am construit drama mea. Mama și-a construit drama ei. Pentru mine a fost un eveniment dificil. Pentru mama, a fost cel mai greu moment din viața ei.”, a mai spus Mirela Retegan pe Instagram.

Mirela Retegan s-a confruntat și cu vicii

În anii care au urmat, Mirela s-a confruntat și cu alte perioade dificile. A povestit că zahărul, țigările și alcoolul au devenit, treptat, refugii pentru ea. Consumul excesiv de dulciuri a contribuit inclusiv la o creștere semnificativă în greutate, ajungând la peste 100 de kilograme.

„Mi-am otrăvit viața cu trei lucruri: zahăr, țigări și alcool. Au intrat în viața mea, în această ordine: zahărul când eram mică, nici nu îmi amintesc, țigările – pe la 19 ani și alcoolul, la 24 de ani. Toate au fost refugii: când îmi doream să mă simt mai bine, mâncam o ciocolată, o cutie de înghețată, o pungă de bomboane sau chiar o jumătate de tort, ajungând astfel să depășesc 100 de kilograme”, a povestit concurenta de la Asia Express în trecut.

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