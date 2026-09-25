Andreea Bălan și-a sărbătorit soțul într-un mod special. Ce i-a transmis lui Victor Cornea la 33 de ani

Andreea Bălan și-a sărbătorit soțul într-un mod special. Ce i-a transmis lui Victor Cornea la 33 de ani
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Sursa foto: Social media
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Victor Cornea are parte de o aniversare cu totul specială! Sportivul a împlinit 33 de ani, iar cu această ocazie Andreea Bălan i-a transmis unul dintre cele mai emoționante mesaje. Artista i-a vorbit despre iubire, familie și despre toate momentele în care i-a fost alături, atât la bucurii, cât și în perioadele mai dificile.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu din primăvara anului 2023, iar povestea lor de iubire a evoluat rapid. Pe 3 decembrie 2024, artista a fost cerută în căsătorie de sportiv, la bordul unui avion care se îndrepta spre Laponia. În 2026, cei doi au făcut un pas important și și-au unit destinele atât civil, cât și religios.

De-a lungul relației, artista a vorbit în repetate rânduri despre sprijinul pe care îl primește din partea tenismenului și despre legătura pe care acesta a construit-o cu fiicele ei, Ella și Clara. 

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Sursa foto: Social media

Ce mesaj a publicat Andreea Bălan pentru Victor Cornea

Cu ocazia aniversării lui, Andreea Bălan a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care i-a transmis soțului său toată dragostea și aprecierea sa. Artista i-a mulțumit pentru grija și susținerea pe care le oferă familiei și a evidențiat calitățile care l-au ajutat să ajungă la performanțele de astăzi.

Vedeta a subliniat că este alături de Victor atât în momentele de succes, cât și în perioadele dificile, atunci când lucrurile nu ies conform planului.

„Astăzi este despre tine. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi. Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite. Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău. Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine.

Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei 33 de ani frumoși! Te iubim infinit”, a scris Andreea Bălan, pe Instagram.

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