Seism înregistrat în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut cutremurul

A fost cutremur în România! Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs în noaptea de joi spre vineri în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Cutremurul din noaptea de joi spre vineri s-a produs în jurul orei locale 1:33 dimineața și a avut o magnitudine de 3,3 grade pe Scara Richter. Potrivit datelor publicate de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 142,8 kilometri și s-a resimțit în următoarele orașe:

55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe

58 km est de Brașov

59 km sud de Buzău

66 km sud de Focșani

72 km nord de Ploiești

99 km nord-est de Târgoviște

„În ziua de 25 Septembrie 2026, la ora 01:33:02 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 142.8 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km SE de Sfantu-Gheorghe, 58km E de Brasov, 59km S de Buzau, 66km S de Focsani, 72km N de Ploiesti, 99km NE de Targoviste”, notează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

De la începutul lunii septembrie, în România au fost înregistrate în total 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter.

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