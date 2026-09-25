Toamna marilor împăcări. Care sunt cele două zodii care ar putea să se întoarcă la vechile iubiri

Două semne zodiacale încep să se simtă din nou fericite pe 24 septembrie 2026. Soarele în Balanță formează un careu cu Lilith, făcând din această zi una foarte interesantă, plină de surprize destul de faine, dar și provocări pe măsură. Acest tranzit ne arată că putem depăși orice, chiar și tristețea persistentă. Poziția de cuadratură dintre Soare și Lilith dovedește că, în cele din urmă, ne ridicăm, dar drumul până acolo este presărat cu momente pline de incertitudini.

Semnele de apă și foc resimt o puternică atracție nostalgică în timpul schimbărilor de sezon și al reînnoirilor romantice. Este posibil să apară amintiri vechi sau să revadă mesaje text din trecut atunci când se simt singuri, dar astrologii avertizează împotriva idealizării durerii din trecut. Sosirea sezonului Balanței aduce o atenție generală asupra relațiilor, parteneriatelor și problemelor nerezolvate.

RAC

Dintr-odată, tristețea pe care ai îndurat-o mult prea mult timp nu mai pare suficient de importantă încât să o mai păstrezi. Aceasta este o realizare majoră din partea ta, Rac, și te conduce către o perioadă mult mai fericită. Când Soarele în Balanță formează un careu cu Lilith joi, te angajezi într-o introspecție. Analizezi îndelung ce a mers prost și ajungi să înțelegi că, indiferent de situație, totul face parte din trecutul îndepărtat.

Sigur, ai avut partea ta de greutăți și eșecuri, dar acestea nu mai au nicio relevanță în viața ta. Cu toate acestea, astrologii avertizează că o parte dintre acești nativi s-ar putea trezi în fața unor algeri și situații sentimentale difcile. Trecutul bate la ușă, însă decizia este în mâinile tale: dacă decizi să mergi mai departe fără să te uiți în urmă sau dacă alegi să mai acorzi o șansă trecutului.

SĂGETĂTOR

Tristețea dispare pentru că te detașezi, Săgetătorule. Ai început să-ți dai seama că nu ai prea mult control asupra lucrurilor din viața ta și că trebuie să adopți o anumită atitudine de acceptare. Acceptând faptul că anumite lucruri nu pot fi așa cum ți-ai dori, te eliberezi pentru a găsi pace și bucurie. Tristețea devine o povară pe care poți decide să o păstrezi sau să o lași în urmă. Revenirea unei iubiri vechi poate fi o ocazie de a pune punct definitiv unei povești și de a scăpa complet de resentimentele care nu-ți dădeau pace.

Energia puternică a lui Lilith te ajută să treci peste acest obstacol și să lași trecutul în urmă, acolo unde îi este locul. Ți-a luat ceva timp, dar tristețea nu mai face parte din lumea ta. E timpul să fii fericit.

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