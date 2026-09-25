Claudia Ion s-a despărțit de Mocăniță după Insula Iubirii? Cum s-a dat de gol

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au ajuns la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, după trei ani împreună și mai multe momente care le-au pus la încercare povestea de dragoste. Deși în Thailanda cei doi s-au distrat alături de ispite și de ceilalți concurenți și au avut parte de momente relaxante, fără ca vreunul dintre ei să depășească limitele stabilite în cuplu, lucrurile par să fi luat o altă turnură după revenirea în România.

În Thailanda, cei doi au profitat din plin de experiența Insula Iubirii și s-au distrat alături de ispitele lor. Deși Ionuț Mocăniț i-a făcut „ochi dulci” Rebeccăi în primele zile, apoi s-a orientat către o altă ispită și a petrecut timp în compania Andrușcăi. În vila fetelor, Claudia s-a apropiat de Eduard Vasilescu, pilotul din emisiune și a avut parte de momente intense alături de el.

La scurt timp după încheierea experienței din Thailanda, semnalele apărute pe rețelele de socializare lasă impresia că Claudia și Ionuț nu mai formează un cuplu.

Claudia Ion nu mai apare alături de Ionuț Mocăniță

În ultima perioadă, cei doi nu au mai fost văzuți împreună în mediul online, iar fiecare pare să își continue viața separat. În timp ce Ionuț Mocăniță a apărut în live-uri pe TikTok alături de Andrușca, din același apartament, Claudia a publicat imagini din vacanțe și din alte locuri în compania prietenelor sale.

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că tânăra nu a mai postat fotografii recente alături de partenerul ei, însă nici nu a șters imaginile cu Ionuț publicate înainte de participarea la emisiune.

Relația lor era deja pusă sub semnul întrebării înainte de plecarea în Thailanda. Cu aproximativ două săptămâni înainte de călătorie, Claudia ar fi descoperit că Ionuț a ținut legătura cu una dintre prietenele ei apropiate. Potrivit relatărilor sale, cei doi ar fi schimbat mesaje și s-ar fi întâlnit pentru a le șterge, episod care a alimentat și mai mult neîncrederea dintre cei doi.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele”, a spus Claudia la Insula Iubirii.

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