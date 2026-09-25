Claudia Ion s-a despărțit de Mocăniță după Insula Iubirii? Cum s-a dat de gol

Claudia Ion s-a despărțit de Mocăniță după Insula Iubirii? Cum s-a dat de gol
Galerie Foto 12
Ce s-a întâmplat între Ionuț Mocăniță și Claudia Ion
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au ajuns la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, după trei ani împreună și mai multe momente care le-au pus la încercare povestea de dragoste. Deși în Thailanda cei doi s-au distrat alături de ispite și de ceilalți concurenți și au avut parte de momente relaxante, fără ca vreunul dintre ei să depășească limitele stabilite în cuplu, lucrurile par să fi luat o altă turnură după revenirea în România.

În Thailanda, cei doi au profitat din plin de experiența Insula Iubirii și s-au distrat alături de ispitele lor. Deși Ionuț Mocăniț i-a făcut „ochi dulci” Rebeccăi în primele zile, apoi s-a orientat către o altă ispită și a petrecut timp în compania Andrușcăi. În vila fetelor, Claudia s-a apropiat de Eduard Vasilescu, pilotul din emisiune și a avut parte de momente intense alături de el.

La scurt timp după încheierea experienței din Thailanda, semnalele apărute pe rețelele de socializare lasă impresia că Claudia și Ionuț nu mai formează un cuplu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Claudia Ion nu mai apare alături de Ionuț Mocăniță

În ultima perioadă, cei doi nu au mai fost văzuți împreună în mediul online, iar fiecare pare să își continue viața separat. În timp ce Ionuț Mocăniță a apărut în live-uri pe TikTok alături de Andrușca, din același apartament, Claudia a publicat imagini din vacanțe și din alte locuri în compania prietenelor sale.

Sursa foto: social media

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că tânăra nu a mai postat fotografii recente alături de partenerul ei, însă nici nu a șters imaginile cu Ionuț publicate înainte de participarea la emisiune.

Relația lor era deja pusă sub semnul întrebării înainte de plecarea în Thailanda. Cu aproximativ două săptămâni înainte de călătorie, Claudia ar fi descoperit că Ionuț a ținut legătura cu una dintre prietenele ei apropiate. Potrivit relatărilor sale, cei doi ar fi schimbat mesaje și s-ar fi întâlnit pentru a le șterge, episod care a alimentat și mai mult neîncrederea dintre cei doi.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele”, a spus Claudia la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Cum arăta Ionuț Mocăniță înainte să apară la Insula Iubirii! Imagini rare cu iubitul Claudiei Ion

Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andreea Bălan și-a sărbătorit soțul într-un mod special. Ce i-a transmis lui Victor Cornea la 33 de ani
Andreea Bălan și-a sărbătorit soțul într-un mod special. Ce i-a transmis lui Victor Cornea la 33 de ani
Am aflat adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu pe proaspătul soț al fiicei ei, de fapt
Am aflat adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu pe proaspătul soț al fiicei ei, de fapt
Oana Monea de la Insula Iubirii, prima reacție după valul de hate din online: ”Nu mi-am distrus fața!”
Oana Monea de la Insula Iubirii, prima reacție după valul de hate din online: ”Nu mi-am distrus fața!”
Florina reacționează după ce Cătălin Grozavu a acuzat-o că nu se ocupă de creșterea copiilor: ”El când vine stă 5 minute cu ei”
Florina reacționează după ce Cătălin Grozavu a acuzat-o că nu se ocupă de creșterea copiilor: ”El când vine stă 5 minute cu ei”
Florina, înșelată de Cătălin Grozavu cu nașa?! Dezvăluiri uluitoare: ”Nu se aștepta să-l pun să jure pe Biblie”
Florina, înșelată de Cătălin Grozavu cu nașa?! Dezvăluiri uluitoare: ”Nu se aștepta să-l pun să jure pe Biblie”
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Adevarul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Click.ro
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
go4it.ro
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.