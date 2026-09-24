Oana Monea de la Insula Iubirii, prima reacție după valul de hate din online: ”Nu mi-am distrus fața!”

Oana Monea
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Oana Monea a participat la Insula Iubirii timp de trei sezoane. Aceasta a fost desemnată „Ispita Supremă”, iar în ultima vreme a trecut printr-o serie de transformări. Intervenția la care a apelat nu a fost apreciată de fanii ei, așa că a urmat un val uriaș de hate în mediul online. 

În urma criticilor, Oana Monea a făcut un videoclip pe rețelele de socializare prin care răspundea celor care au jignit-o. Aceasta este de părere că în 2026, aspectul fizic nu ar trebui să conteze, mai ales dacă decizia de a recurge la o intervenție chirurgicală aduce fericire persoanei care a efectuat-o.

Mai mult decât atât, ea a explicat că indiferent de cum arată, pentru ea o să fie mereu frumoasă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a punctat că un om împăcat cu viața lui nu va răni alte persoane. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Oana Monea răspunde valului de hate din mediul online

Oana Monea a făcut un videoclip în mediul online în care vorbea despre hate-ul prin care a trecut în ultima perioadă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a apelat la intervenția de blefaroplastie care îndepărtează sau repoziționează excesul de piele, în special din zona ochilor. Fanii au observat și că pomeții blondinei sunt mai proeminenți, iar criticile care i-au fost aduse au deranjat-o.

„Nu înțeleg cum fericirea voastră stă în a lăsa aceste comentarii. Că altfel nu îmi explic ce se întâmplă în online. Altfel nu-mi explic cum niște oameni fericiți pot lăsa asemenea comentarii. Nu, nu sunteți fericiți. Sunteți doar frustrați și plini de hate și asta este singura voastră fericire în viață, pentru că altceva nu aveți. M-am operat de curând, mi-am făcut o blefaro la ochi, blefaro asta este și o ridicare de sprâncene chirurgicală și a trebuit să filmez, a trebuit să-mi filmez materialele pentru munca mea, la o lună de la operație și l-am urcat pe internet.

O lună de zile am primit sute de mesaje și de comentarii cu «ți-ai distrus fața», «ce mă bucur că ți-ai distrus fața», «ce ți-ai făcut la pomeți?». Ei bine, nu mi-am distrus fața, mi-am făcut ceva ce pe mine mă face fericită. Asta-i fericirea mea. Nu înțeleg de ce cineva poate să vină și să-mi spună mie sau ție ce să faci cu corpul tău. Faci ce vrei cu corpul tău, este viața ta, este sănătatea ta, sunt banii tăi și nu are nimeni dreptul să spună ce să faci tu în această viață. Avem doar una singură, iar referitor la pomeți, am împlinit 55 de kilograme și așa arăt eu, nu sunt grăsuță, nici pe departe, dar pomeții mei sunt foarte voluminoși de la mama natură și doar dacă am 50-51 de kilograme aceștia sunt un pic mai micuți. În rest, nu am ce să le fac, nu am de gând să-i operez, să-i fac mai mici, nici nu știu dacă se poate asta, nici nu m-a interesat”, a spus Oana Monea, în mediul online.

Oana Monea/ sursa foto: captură video TikTok

Oana Monea/ sursa foto: captură video TikTok

De ce a făcut Oana Monea videoclipul?

Pentru că au supărat-o comentariile negative, Oana Monea și-a dorit să facă câteva clarificări: aceasta vrea să oprească jignirile asupra femeilor care apelează la diverse proceduri și a felului în care ele arată.

„Am făcut acest video, pentru că îmi pare rău să văd atâta ură online și mă gândesc la oamenii care poate nu au tăria mea de caracter și poate sunt oameni cărora chiar le pasă de părerea voastră și sunt oameni care pur și simplu după ce văd astfel de comentarii poate se duc și plâng în pernă, habar nu am, nu știu. Și nu e ok, nu e corect. Aș vrea să nu mai normalizăm atât de mult hate-ul ăsta online pentru că poate să facă rău. Nu mie, eu nici nu ma ocup foarte mult de paginile mele, se ocupă mai mult echipa de marketing. Dacă sunt comentarii răutăcioase eu le văd sau nu le văd, dar sunt oameni, așa cum am spus, care poate chiar suferă și nu este ok. Nu înțeleg ce vi se întâmplă, nu înțeleg de ce unii oameni chiar simt nevoia să arunce atât de mult cu gunoi în online.

Eu am fost mereu o fată frumușică, și n-am spus-o eu, am văzut asta încă de mic copil, chiar dacă erau alte timpuri, chiar dacă erau alte trenduri și poate acum vi se pare ciudat, pentru că am văzut că au apărut și niște poze, eu le-am publicat acum ceva timp și le-ați preluat și vai cum arătam eu înainte. Am fost frumușică, sunt frumușică și dacă nu am fost și nu sunt frumușică pentru voi, eu pot să spun că în ochii mei sunt, atâta timp cât văd și în ochii persoanelor importante din viața mea că sunt frumoasă, atât la interior, cât și la exterior. Lucrul ăsta mă bucură enorm și nu mă deranjează absolut nimic din ceea ce vine din online, doar că nu cred că este ok să normalizăm asta, iar înainte de a lăsa un comentariu răutăcios, ar trebui să te gândești de două ori. În primul rând, ce-ți aduce ție acel comentariu răutăcios, ce hrănește în tine și în al doilea rând, cât poate afecta omul care îl citește”, a mai adăugat ea.

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