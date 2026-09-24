Artista din România care își caută mama biologică. A abandonat-o la naștere: ”La 10 ani am aflat că sunt înfiată”

Artista din România care își caută mama biologică. A abandonat-o la naștere: ”La 10 ani am aflat că sunt înfiată”
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Artista de muzică populară își caută părinții biologici.
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Artista de muzică pupulară Nicoleta Voicu (54 de ani), fosta iubită a lui Gheorghe Turda, a fost abandonată la naștere de către părinții biologici într-un orfelinat din Galați. La vârsta de doi ani a fost adoptată de o familie din Buzău, iar în prezent artista face toate demersurile pentru a-și cunoaște părinții care au adus-o pe lume. 

Nicoleta Voicu a aflat la vârsta de 10 ani că părinții ei nu sunt cei biologici și că a fost adoptată. Privind în urmă, artista de muzică populară susține că a avut o copilărie fericită, a fost un copil iubit, răsfățat și a primit o educație aleasă. Fosta parteneră de viață a lui Gheorghe Turda a fost abandonată la naștere într-un orfelinat din Galați, iar la vârsta de doi ani a fost înfiată de o familie iubitoare din Buzău. Cu toate acestea, Nicoleta Voicu susține că de ceva vreme este măcinată de gândul că ar vrea să-și cunoască mama și tatăl biologici.

„Părinții adoptivi așa m-au luat din orfelinatul din Galați, cu acest nume, nici nu știu cine mi l-a pus. Poate că chiar mama sau cei de la maternitate, cineva cu suflet mare. Vreau să ies din nebuloasa asta, vreau să-mi cunosc părinții biologici, ca să aflu și eu sufletul căruia dintre ei l-am moștenit.

Am un suflet bun, poate mult prea bun pentru aceste vremuri, am și o anume fragilitate. Nu vreau decât să ajut și să le fie bine celor din jurul meu. A nu se înțelege că nu-mi iubesc părinții adoptivi, sunt foarte atașată de ei, eu de-abia la vârsta de 10 ani am aflat că sunt înfiată, mi-a spus cineva la școală”, a spus Nicoleta Voicu.

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Nicoleta Voicu/ sursă foto: Facebook

Nicoleta Voicu: „Ar fi sărit pe fereastra maternității după ce m-a născut”

Tot ceea ce a reușit să afle până la vârsta de 54 de ani despre părinții ei biologici este că mama ei ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie în Galați și că, după ce ar fi născut-o, ar fi sărit pe geamul maternității ca să dispară, scenarii pe care le-a auzit de la cei din jur. În prezent, Nicoleta Voicu este convinsă că aceste bârfe nu îi fac cinste familiei sale biologice. Tocmai din acest motiv își dorește atât de mult să își cunoască părinții biologici – pentru a afla adevărul din spatele venirii sale pe lume.

„Părinții mei biologici ar trebui să aibă cam peste 70 de ani, dacă eu am peste 50 de ani. Din câte mi s-a mai spus, mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați. Dar nu cred că ea ar fi sărit pe fereastra maternității, după ce m-a născut, ca să dispară, așa cum se tot zice. Nu cred nimic din toate bârfele pe care le-am tot auzit, astea sunt răutăți. Vreau să aflu adevărul.

Nu știu dacă mai am frați, surori, poate semăn cu mama sau poate cu tatăl meu. Nu le vreau averile, nu sunt un om materialist. Am apartamentul meu, în București, nu vânez averi”, ne-a declarat Nicoleta Voicu, pentru Click!

Deși recunoscătoare pentru dragostea primită în familia adoptivă, solista de muzică populară a mai mărturisit că toată viața a purtat în suflet o suferință ascunsă, despre care mulți copii înfiați vorbesc adesea: un trecut învăluit în mister.

„Toată viața târăști după tine această povară a materialului genetic primit de la părinții biologici. Tot timpul cei din jur fac trimitere la origini, la mama care te-a făcut. La orice mică greșeală faci, toți spun că poate semeni cu ea.

Materialul ăsta genetic este o povară pentru noi toți cei înfiați. O purtăm de gât sau de picior, nu scapi de ea niciodată. Dar, gata, am decis că nu mai vreau să trăiesc cu nicio povară a trecutului meu”, a mai spus Nicoleta Voicu.

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