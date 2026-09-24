Gucci a scos la iveală un dosar uriaș în România! Doi români le vindeau hainele furate din Italia pe platforma preferată de vedete și milionari

Un dosar cu parfum de lux, marfă de sute de mii de euro și o adevărată operațiune „sub acoperire” a ajuns la final, în primă instanță, la Tribunalul București. În centrul poveștii sunt doi români care vindeau de sute de mii de euro haine și accesorii pe Vestiaire Collective, celebra platformă de lux pe care își caută haine de brand inclusiv vedete și clienți cu buzunare generoase. Numai că, printre produsele scoase la vânzare, anchetatorii au descoperit și marfă provenită din furturi comise în Italia. Iar cei care au dat practic alarma au fost fost chiar reprezentanții Gucci!

Gucci și-a cumpărat propria marfă ca să afle… cine o vinde

Povestea începe după trei furturi produse în Italia. Potrivit hotărârii consultate de CANCAN.RO, compania a reclamat dispariția unor loturi de eșarfe, pături pentru copii, papuci și încălțăminte, valoarea de piață indicată pentru bunurile sustrase din cele trei depozite ridicându-se la aproximativ 1,359 milioane de euro.

Departamentul de securitate al Gucci n-a stat însă cu mâinile în sân. Oamenii companiei au început să monitorizeze marketplace-urile și au dat peste trei conturi de Vestiaire Collective de pe care erau oferite produse ce semănau izbitor cu cele dispărute.

Așa a început o operațiune demnă de un film: Gucci a folosit metoda „clientului misterios”. Mai exact, au fost cumpărate produse de pe conturile respective, iar după ce au ajuns în posesia companiei au fost verificate tehnic. La sneakers, eșarfe și alte obiecte, TAG-urile, codurile sau caracteristicile au dus către loturile reclamate ca furate.

Într-un caz, produsul fusese scos la vânzare înainte ca respectiva colecție să ajungă oficial pe piață.

Iar coletele au dus până la București. Cele trei profiluri folosite pe Vestiaire expediau de la aceeași adresă, iar numele expeditorilor i-a condus pe anchetatori către familia Zecheriu.

Vindeau haine de sute de mii de euro pe platforma de lux

Și nu vorbim despre câteva haine scoase din dulap și vândute pentru a face loc altora.

Cele trei conturi analizate de anchetatori aveau, însumat, peste 2.300 de produse vândute de-a lungul timpului: 919 pe un cont, 658 pe al doilea și 731 pe cel de-al treilea. Important: instanța nu spune că toate aceste produse proveneau din furturi.

În dosarul pentru care cei doi au fost condamnați sunt individualizate anumite bunuri despre care judecătorii au apreciat că proveneau din loturile sustrase din Italia.

Dimensiunea activității apare și din evidențele curierilor. Numai bărbatul figura cu 767 de expedieri prin DHL, dintre care 753 internaționale. Pentru alte conturi atribuite femeii apar alte câteva sute de trimiteri în afara țării.

Anchetatorii i-au și interceptat, iar una dintre discuțiile redate în hotărâre este, poate, cea mai spectaculoasă piesă din dosar. Vorbind despre marfă, bărbatul spune la un moment dat: „Că le scoate unu’ din magazie, știi?”.

În aceeași conversație vorbește inclusiv despre Bottega și despre produse care i-ar fi fost aduse. Instanța a apreciat că cei doi cumpărau articole de la persoane rămase neidentificate și că știau sau puteau prevedea proveniența ilicită a unora dintre ele.

După ce ancheta a ajuns la ei, discuțiile devin și mai interesante. Bărbatul îi explică femeii ce ar trebui să spună în fața anchetatorilor: „Ce să declari dacă nu știi?”.

Și insistă că el le-ar fi spus anchetatorilor că administra conturile și că partenera nu ar fi avut nicio legătură. La un moment dat apare și explicația pentru proveniența mărfii: „Îmi iau lucrurile de pe OLX”.

Judecătorul a văzut însă altceva în aceste conversații. În hotărâre se arată că cei doi ar fi încercat să ascundă sursa bunurilor și să construiască o apărare comună, prin care activitatea de cumpărare și revânzare să fie pusă numai în sarcina bărbatului.

Seriile i-au dat de gol

Unul dintre argumentele importante ale instanței a fost că anumite produse nu semănau pur și simplu cu cele furate. În cazul unor eșarfe, judecătorul notează că seria produsului oferit spre vânzare era identică cu seria produselor sustrase. În plus, cei doi nu au prezentat acte de proveniență pentru bunurile respective, iar instanța a remarcat că unele piese făceau parte din colecții care nici măcar nu fuseseră încă lansate oficial atunci când ajunseseră în posesia lor.

Trebuie precizat că cei doi români nu au fost acuzați că ei au spart depozitele din Italia. Autorii furturilor apar în dosar ca neidentificați. Românii au fost judecați pentru tăinuire, adică pentru dobândirea și comercializarea bunurilor despre care puteau prevedea că provin din fapte penale.

Pe 9 septembrie 2026, Tribunalul București a pronunțat sentința. Bărbatul a primit o amendă penală de 20.000 de lei, iar femeia, aflată și în stare de recidivă, 25.000 de lei. Instanța a menținut și măsurile asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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