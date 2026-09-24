Chinul Gabrielei, soția lui Dani Oțil, pe care l-a ascuns de ochii lumii: „Făceam ture pe scări noaptea de 100 de ori”

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„Este cel mai mare regret al meu.” Gabriela Prisăcariu Oțil recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că, fiind la primul copil, a ascultat prea mult sfaturile celor din jur în ceea ce-l privește pe Tiago.
Deși mereu s-a ferit să ofere sfaturi pe partea de parenting, se pare că, într-un moment de „slăbiciune”, Gabriela, bombardată de mesaje de la diverse persoane în mediul online, a luat decizia ca cel mic să doarmă singur.

„Făceam ture pe scări noaptea de 100 de ori ca să doarmă copilul în camera lui”

Perioada aceasta nu a fost de bun augur nici pentru Tiago, nici pentru mamă. Cel mic avea coșmaruri, iar Gabriela era nevoită să stea mai mult trează, făcând o adevărată navetă între dormitorul ei și al lui Dani Oțil și al băiețelului lor.

Gabriela Prisăcariu, despre familie și viața de la București

CANCAN: Ce face Tiago?

Gabriela: L-ai văzut și pe Tiago, face foarte bine, l-am lăsat puțin la locul de joacă și foarte bine face, crește. Este la grădiniță, este ultimul an de grădiniță și acum căutăm școală, să vedem care este cea mai bună variantă. Este greu, este o decizie grea.

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CANCAN: De la ce crezi tu că pleacă răutatea oamenilor?

Gabriela: De la frustrările lor, clar. Toți cred că venim cu niște frustrări și așa ne putem exterioriza. În spatele ecranelor, în spatele telefoanelor, oamenii aceștia, dacă ne văd pe stradă, „Vai, ce frumoasă ești, putem să facem o poză?”, dar în spate, comentează aiurea.

CANCAN: Am văzut că îți dau și sfaturi cum să îți crești copilul.

Gabriela: Da, suntem cei mai buni la a da sfaturi, clar. Eu mă feresc de lucrul ăsta. Fiecare părinte face ce știe el cel mai bine și cum simte. Îmi pare rău că, mai ales fiind la primul copil, îmi pare rău că poate am ascultat prea mult. Am ascultat, da, de acest nou parenting și cel mai mult îmi pare rău că nu am dormit cu el lângă mine mult mai mult timp.

CANCAN: De unde a plecat regretul ăsta sau ce s-a întâmplat?

Gabriela: A pornit de la faptul că mi-am dat seama că el crește foarte repede și că imediat nu o să mă mai vrea lângă el și că eu vreau să dorm acum lângă el lipită. Și mi-a fost frică de cum ziceau toți oamenii. „O să doarmă cu tine în pat, nu o să poți să faci nimic. Spune-mi că nu o să doarmă toată viața cu voi în pat.” Dar cumva, fiind la început și la primul copil, am ascultat. Da. Și ne-am chinuit foarte mult. Eu m-am chinuit foarte mult. Făceam ture pe scări noaptea de 100 de ori ca să doarmă copilul în camera lui. Și mă gândesc: „Dar de ce am făcut lucrul ăsta? De ce? De ce l-am chinuit?” Da, da. Ăsta este cel mai mare regret al meu în ceea ce-l privește.

CANCAN: Și acum cum doarme?

Gabriela: Cu noi.

„Și ne-am chinuit foarte mult. Eu m-am chinuit foarte mult”

CANCAN: Ce-ai făcut vara asta?

Gabriela: Am avut și vacanța cu Tiago, și vacanța de cuplu, și la Botoșani. Peste tot am fost.

CANCAN: Ce auzi cel mai des și te deranjează, ca să zic așa, în comentarii?

Gabriela: Nu mă mai deranjează. M-ar deranja dacă ar scrie ceva despre copil. Asta m-ar deranja. În rest, nu. Trec așa, pe lângă urechea mea.

CANCAN: Ce faci toamna aceasta?

Gabriela: Este o toamnă plină. Dani a plecat la Power Couple și sunt singură.
Și sunt singură o lună și jumătate și încerc să le fac pe toate și să mă organizez. Deci, va fi puțin greu, dar ne descurcăm. Mergem câteva zile la Dani. Dar nu putem să stăm prea mult, că trebuie să-l lăsăm să se concentreze la ce are de făcut acolo.

CANCAN: La cât vă treziți dimineața cu Gabriela?

Gabriela: În jur de șapte.
Ne trezim greu? Acum tot mai greu, da. Dar nici nu vreau să mă gândesc. Acum, la grădiniță, nu trebuie să ajungem la o oră fixă. Putem să ajungem mai târziu, dar mă apucă panica când mă gândesc la școală. Trebuie să ne trezim să fim la 8.

CANCAN: Și o întrebare: te-ai obișnuit cu viața la capitală, ca să zic așa?

Gabriela: Doamne, dar ce-mi place! Îmi place atât de mult, de zici că n-am locuit niciodată în București. Zici că m-ai adus direct de nu știi pe unde. Mi-am adus aminte cât e de mișto să locuiești în București. Nu m-aș mai întoarce niciodată. Este frumos și acolo, cu curte. Dar mai frumos să ai parte de civilizație, să ai servicii de delivery.

CANCAN: Deci nu te mai întorci acolo, că știu că ziceai că încă nu știi dacă vinzi acolo.

Gabriela: Da, noi am păstrat încă casa acolo, dar cred că am mers o singură dată de când ne-am mutat acolo. Și nici Tiago nu mai vrea acolo. Nu, el zice că îi place la bloc.

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