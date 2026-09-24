Recunoști tânăra din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite actrițe din România

Recunoști tânăra din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite actrițe din România
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Recunoști tânăra din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai iubite actrițe din România
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O serie de trei fotografii retro au reușit să capteze atenția utilizatorilor de pe o platformă de social media. Anca Turcașiu (56 de ani) și-a luat prin surprindere urmăritorii cu unele dintre cele mai dragi amintiri din tinerețea sa. 

Cu un portofoliu impresionant în muzică, teatru, televiziune și film, când privește în urmă, Anca Țurcașiu se poate mândri cu un parcurs profesional de invidiat. Cuprinsă de nostalgia vremurilor din tinerețe, artista a scos de la naftalină o serie de trei fotografii care surprind printre cele mai importante etape ale formării sale ca om, femeie și artist: la vârstele de 16, 18 și 20 de ani.

Anca Țurcașiu/ sursă foto: social media

Anca Țurcașiu, neschimbată după 40 de ani

La 40 de ani distanță de fotografia de când avea 16 ani, se poate spune că Anca Țurcașiu a trecut aproape neatinsă de trecerea timpului. Urmele firești ale îmbătrânirii abia dacă se văd, zâmbetul, naturalețea, expresivitatea și vitalitatea rămânând imune în fața timpului. La doar 14 ani a jucat în filmul „De dragul tău, Anca!”, iar mai târziu a cucerit publicul cu apariția ei în „Miss Litoral”.

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7 poze

De atunci, Anca Țurcașiu a bifat numai succes după succes în cariera ei profesională. Este actriță, cântăreață, regulat apare în emisiuni de televiziune, unde povestește despre viața ei, dar și despre silueta ei. De aproximativ 35 de ani este vegetariană, iar de curând a devenit profesor de aqua gym – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Mi-am schimbat viața”

Pe lângă proiectele din cariera de artist și moderator TV, Anca Țurcașiu este foarte activă în social media. După ani întregi în care parcursul ei s-a desfășurat în lumina reflectoarelor, ea a învățat să delimiteze sfera personală de cea publică, transformându-și radical stilul de viață și prioritățile.

A făcut față cu brio presiunilor din exterior, a limitat contactul cu persoanele toxice din viața sa și a învățat să își asculte mai mult nevoile personale, dar și să pună limite sănătoase în relațiile sale. Sportul, alimentația și odihna au devenit priorități, însă adevărata transformare pare să fie una interioară.

„Da. Mi-am schimbat viața. Seninătatea și liniștea pe care le simt azi sunt efectele schimbării mele. Rutina din fiecare zi pentru sport, alimentație și odihnă…M-am întors la mine. La nevoile mele.

Am învățat să spun nu atunci când nu vreau ceva. Am învățat să ascult mai mult și să vorbesc mai puțin. Am învățat că nu trebuie să mă placă toată lumea. Am învățat că timpul petrecut cu cei dragi este extrem de valoros. Am învățat să mă iubesc mai mult și să nu mai emit nimic negativ despre mine. Și încă mai am multe de învățat…”, a scris vedeta, pe Instagram.

Cine este Călin Șerban, iubitul Ancăi Țurcașiu

În plan sentimental, Anca Țurcașiu formează un cuplu cu Călin Șeban. Cei doi se cunosc de 20 de ani, însă relația lor a fost tot timpul una de simplă prietenie. Originar din Brașov, Călin era sunat de Anca Țurcașiu de fiecare dată când ea ajungea în orașul lui cu unul dintre spectacolele sale. Totul s-a schimbat în urmă cu aproximativ 2 ani, când artista a fost invitată să cânte la munte și a ales o cazare în Piața Sfatului din Brașov, la doi pași de locuința lui Călin. De atunci, relația lor a trecut la următorul nivel.

Cum s-au cuplat Anca Țurcașiu și Călin Șerban, foto Facebook

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, foto Facebook

Călin Șerban este instructor de kitesurfing, pasionat de sporturi extreme și fost participant în emisiunile Exatlon și Ninja Warriro. Pe lângă cariera de sportiv, iubitul Ancăi Țurcașiu a fost căsătorit anterior și este tatăl a trei fete.

„Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: . Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere.

Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov”, a spus actrița.

 

Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele copilăriei la Năvodari. „Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”

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