Irina Fodor, în lacrimi la emisiunea lui Măruță. Motivul pentru care a izbucnit în plâns

Irina Fodor a fost prezentă la Furnicuțele, acolo unde a fost mai sinceră ca niciodată. Prezentatoarea TV a povestit despre cel mai dificil moment din Asia Express. Aceasta a vorbit despre provocările prin care a trecut în culisele show-ului de televiziune.

Irina Fodor este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta a vorbit în fața lui Cătălin Măruță că acceptă de fiecare dată provocarea Asia Express pentru că îi aduce satisfacții profesionale și o împlinește la nivel personal.

Invitată la emisiunea Furnicuțele a spus că cel mai greu de gestionat nu este efortul fizic, ci dorul de familie. Vizibil emoționată, Irina a izbucnit în lacrimi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Irina Fodor, în lacrimi la Furnicuțele

Pentru Irina Fodor, cel mai dificil de gestionat din punct de vedere emoțional este să fie departe de cei dragi. Dorul de Răzvan Fodor și Diana fiica ei, se resimte greu, mai ales că nu poate să împărtășească locuri impresionante cu cei doi.

„Sunt înconjurată de oameni care mă protejează, care îmi sunt dragi și cu care iubesc să lucrez, dar dacă în toată aventura asta ar putea veni Răzvan și Diana ar fi totul complet. Nu-ți închipui doar dorul, tristețea. Inclusiv, lucrurile minunate pe care le văd aș vrea să le împart cu ei. Uneori, mi se pare mai matură, că s-au mai schimbat lucruri (n.r. când revine acasă). Răzvan mă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat. Îmi dau seama, când îi aud cum povestesc – „aa da, că mami nu a fost. Când aud, îmi cade un pic cerul în cap. Nu e ușor. Îți trebuie ceva curaj să te arunci de fiecare dată într-o situație în care ai mai fost și știi că este grea”, a declarat Irina Fodor, la Furnicuțele.

Ce îi reproșează Răzvan Fodor soției sale

În cadrul aceleiași emisiuni, Irina Fodor a abordat un alt subiect important. Aceasta a explicat că Răzvan Fodor, soțul ei, îi reproșează un singur lucru: nu își exprimă suficient iubirea.

„Nu i-aș ierta infidelitatea, pentru că mi se pare că e mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit despre. Cred că pot fi o soție și mai mult de atât. Cred că aș putea fi mai caldă. Dacă este să primesc vreun reproș, acesta este, de obicei, Că sunt prea strictă și că uit să fac declarații. Eu sunt omul faptelor. Mi se spune mai des „Te iubesc” decât o spun eu”, a mai adăugat ea.

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