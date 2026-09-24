Soția lui Gheorghe Dincă, după ani buni de la condamnarea Monstrului din Caracal: „Prefer să stau în umbră”

Gheorghe Dincă, cel supranumit Monstrul din Caracal, continuă să fie implicat în procese chiar și după ce a ajuns în spatele gratiilor. Condamanat definitiv la 30 de ani de închisoare în dosarul crimelor de la Caracal, bărbatul e implicat în mai multe litigii civile. Mama Luizei Melencu încearcă să recupereze despăgubirile stabilită de instanță, iar pentru asta a cerut partajul bunurilor comune deținute de acest împreună cu soția sa. În plus, Elena Dincă, încă soția bărbatului, a cerut desfacerea căsătoriei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu soția criminalului din Caracal și a aflat ce dorință are femeia.

Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare în dosarul crimelor de la Caracal, continuă să fie implicat în litigii civile, după ce soția lui a cerut desfacerea căsătoriei, însă bărbatul susținea că nu are bani pentru plata taxei judiciare de timbru și spune că nu îl interesează ce își dorește soția lui. Cu toate că procesul este intentat de mai multă vreme, iar cei doi au avut mai multe termene în instanță, căsătoria nu este desfăcută nici astăzi. Am stat de vorbă cu Elena Dincă și ne-a dezvăluit ce o deranjează, dar și cu ce se ocupă acum.

Elena Dincă, soția „Monstrului din Caracal”, face dezvăluiri exclusive despre viața ei de acum: „Stau în umbră”

După ce viața familiei Dincă a fost aruncată în centrul atenției publice, odată cu crimele din Caracal, Elena Dincă a ales să stea cât mai depate de ochii presei. Astăzi, femeia care i-a fost soție timp de 42 de ani lui Gheorghe Dincă nu mai vrea să vorbească despre bărbatul care i-a marcat viața. Impactul social și emoțional pe care l-au avut faptele lui Gheorghe Dincă asupra ei a fost enorm, astfel că alege să stea cât mai retrasă.

„Sunt bine, nu vreau să mai vorbesc. S-au tot scris lucruri despre mine care nu mi-au plăcut de-a lungul timpului, neadevărate și nu vreau să mai dau nicio referință despre mine. Am fost deranjată de ce s-a scris și atunci prefer să stau în umbră, să îmi văd de viața mea, de familie”, a declarat Elena Dincă pentru CANCAN.RO.

Deși soția lui a cerut să nu mai fie căsătorită cu Gheorghe Dincă, acesta susține că nu are bani să facă acest lucru. În plus, nici nu îi pasă ce își dorește mama copiilor lui. Cei doi erau separați de mai mulți ani, încă dinainte de arestarea bărbatului, chiar dacă nu erau divorțați. Elena Dincă a dezvăluit că bărbatul era un soț abuziv, care ar fi fost și violent în timpul mariajului. Criminalul din Caracal are patru copii cu soția lui, Elena, dintre care trei băieți, Ionuț, Mihai și Adrian, și o fată, Daniela. Fata, absolventă de Medicină Veterinară, mama ei și doi dintre băieți locuiesc și muncesc în Italia, la Vicenza. Doar unul dintre băieți a rămas în țară. După separarea părinților, copiii au plecat alături de mama lor.

În plus, Elena și Gheorghe Dincă sunt aduși față în față cu mama Luizei Melencu, Monica Georgeta Mocanu, cei doi soți fiind pârâți într-un proces având ca obiect „partaj bunuri comune/ lichidarea regimului matrimonial”. Gheorghe Dincă nu ar fi interesat nici de împărțirea bunurilor obținute în timpul căsătoriei. Asta în contextul în care partea lui va fi oricum vândută de către statul român, iar banii obținuți vor merge către rudele victimelor sale, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Gheorghe Dincă a fost obligat la plata unor daune morale uriașe. 500.000 de euro îi revin mamei Alexandrei Măceșanu și 100.000 de euro mamei Luizei Melencu dar și unei alte rude de-ale fetei.

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