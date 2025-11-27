Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 12:35
Au trecut aproape șase ani de când Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au dispărut de lângă familiile lor și au picat pe mâna „Monstrului din Caracal”. Gheorghe Dincă, acela care le-a răpit, se află în spatele gratiilor, iar un deținut face acum mărturisiri interesante despre el. Ce se întâmplă cu bărbatul după gratii?

În luna septembrie a anului 2022, Magistrații Tribunalului Slatina l-au condamnat definitiv pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre. Însă, Gheorghe Dincă nu a semnat niciodată vreun document prin care să fi recunoscut cele două crime, susținând că a fost victima unui complot.

Cazul celor două tinere dispărute a cutremurat România, iar acum Gheorghe Dincă își ispășește pedeapsa. Însă, acesta nu are o viață prea ușoară în închisoare. Recent, unul dintre deținuți a făcut câteva declarații despre „Monstrul din Caracal”.

În cadrul unui interviu, realizat în închisoare, un deținut care l-a cunoscut pe Gheorghe Dincă spune că acesta este un personaj extrem de bizar. Se pare că „Monstrul din Caracal” îi sperie pe unii deținuți și nu prea mulți se apropie de el.

De asemenea, colegul de detenție a declarat că Gheorghe Dincă nu prea vorbește despre cele întâmplate, dar susține în continuare că este nevinovat. Mai mult, deținutul spune că acesta a început să lase impresia că are unele probleme psihice, iar acum nu doar susține că nu le-a făcut nimic celor două fete, ci și că nu le-a văzut niciodată.

„Gheorghe Dincă mi se pare un om dur. Te sperii de el, când îl vezi. Mie nu mi-a fost frică de el, dar au fost deținuți care se speriau de el. Am vorbit cu el. L-am întrebat dacă fapta este a lui, iar el a continuat să spună că nu este a lui și că nu are nicio treabă.

Parcă s-a și deplasat psihic de realitate. A luat-o un pic randeaua. Nu spunea niciodată că ar fi făcut ceva cu fetele și zicea că este condamnat degeaba, că se află la pușcărie degeaba, că nu le-a cunoscut niciodată pe acele fete”, a declarat un deținut care l-a cunoscut pe Gheorghe Dincă, în cadrul emisiunii „Condamnații”.

În trecut, Gheorghe Dincă declara că nu le-a omorât pe cele două tinere, dar că le-a răpit și le-a vândut unor traficanți.

