Motivul pentru care Lolrelai a refuzat propunerea producătorilor de a merge ca ispită la show-ul de la Antena 1: „Nu aș putea”

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O știți nu doar din online, ci și de la emisiuni, sau din filmele în care a jucat. Însă telespectatorii au fost la un pas să o vadă pe Lolrelai, căci despre ea este vorba, în calitate de ispită la Insula Iubirii. A mers la casting, care a decurs neașteptat de bine. Însă a venit la pachet cu o altă propunere, aceea de a participa la iUmor. Aflată în fața situației de a lua o decizie, influencerița a ales a doua variantă. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, Lolrelai ne-a povestit cum a fost pentru ea întreaga experiență. 


CANCAN pe Insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN. 

Motivul pentru care Lolrelai a refuzat să fie ispită la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Nu te-am întrebat de ce nu ai mers ispită la Insula Iubirii.

Lolrelai: Cred că aș fi o ispită foarte slabă.

CANCAN.RO: Dar ai primit propunerea?

De ce a refuzat Lolrelai să fie ispită la Insula Iubirii

Lolrelai: Da, s-a luat în calcul această variantă, fiind în colaborare cu Antena. Ba mai mult decât atât, așa am ajuns la iUmor. Am dat castingul, iar castingul a fost atât de amuzat, încât am ajuns cu textul. Am fost foarte naturală, m-au întrebat cum stau cu iubirea. Dar a fost atât de funny, încât s-au strâns oamenii în jurul nostru și cameramanul, au început să râdă, după care au chemat regizorul și producătorul și au spus că trebuie să mă ia la iUmor. La Insulă oricum nu voiam să merg. Nu aș fi o ispită bună, arăt într-un fel și eman o sexualitate și încredere în sine, dar sunt prostuță așa, nu aș sta să vrăjesc pe cineva.

CANCAN.RO: Ar exista riscul să te îndrăgostești de un concurent?

Lolrelai: Dacă aș fi singură și aș merge ca ispită, nu aș putea să mă apropii de cineva așa. Nu văd ideea de sărut, mângâiere, cu un om față de care nu simt ceva real.

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