Ce i-ar fi făcut Vlad iubitei sale înainte de tragedia care a cutremurat România. Tatăl Valentinei face dezvăluiri

Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață în râul Olt. Tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu. Tatăl victimei face noi declarații importante despre principalul suspect. Acesta amintește de un moment în care iubitul fiicei sale se afla, cel mai probabil, sub influența alcoolului.

Valentina și Vlad au fost împreună trei luni. De-a lungul timpului, relația celor doi a fost marcată de gelozii extreme. De multe ori, bărbatul ar fi recurs la agresivitate.

Dacă până acum tânăra a scăpat cu viață, de această dată principalul suspect, orbit de gândul că i-ar fi fost infidelă, ar fi comis o crimă terifiantă. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un pescar, într-o valiză care plutea în râul Olt. Tatăl victimei face dezvăluiri importante în acest caz. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Tatăl Valentinei face noi declarații despre Vlad

Tatăl Valentinei a explicat că nu a mai reușit să dea de fiica sa. În acel moment, el a decis să sesizeze autoritățile. Atunci când trupul neînsuflețit al tinerei a fost identificat, bărbatul a fost anunțat și a simțit că este vorba despre ea.

Acum, după primele verificări ale polițiștilor, acesta face noi declarații înfiorătoare. El susține că înainte de tragedie, fără a specifica perioada exactă, Vlad Bălțățeanu ar fi fost agresiv cu fiica lui, fiind sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului.

„A mai bătut-o odată trei ore. Era beat, drogat cred. Au mai avut chestii din astea cu gelozii, că i-a şters ea fete din telefon, el ei băieţi, ce aveau pe acolo”, a spus tatăl victimei, potrivit Observatornews.ro.

Ce au găsit anchetatorii în locuința principalului suspect

Anchetatorii au percheziționat casa din Tomșani în care locuiau Valentina și Vlad. Acolo, oamenii legii au descoperit sânge pe o saltea, dar și mai multe haine aruncate în pat.

„Bunică-sa nu știa de ei. M-a mai băgat într-o cameră și acolo am văzut haine aruncate prin pat, pe jos. Și am zis: «Doamnă, unde e nenorocitul ăsta? Că ăsta mi-a omorât fata!». Am sunat când am văzut că fata mea lipsește și de acolo de acasă de la ea, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea”, a mai povestit Petre Tănăsie, tatăl Valentinei, pentru Antena 3 CNN.

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