Nepoata lui Anghel Iordănescu și-a făcut debutul la TV! Micuța Teea, fiica Mariei Iordănescu, are 3 anișori

Nepoata lui Anghel Iordănescu și-a făcut debutul la TV! Micuța Teea, fiica Mariei Iordănescu, are 3 anișori
Galerie Foto 7
Maria Iordănescu/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria Iordănescu se mândrește cu fiica sa, Teea. În urmă cu trei ani, fiica lui Anghel Iordănescu a devenit mamă pentru prima oară, astfel că a decis să se retragă din televiziune pentru a-și dedica timpul micuței. Acum, cele două au apărut împreună în cadrul unei emisiuni, iar fetița pare să îi calce pe urme.

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu, radiază de fericire. Aceasta a dus-o pentru prima dată pe fetița ei, de doar trei ani, într-un platou de televiziune. Femeia trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Teodor Ungureanu, iar în anul 2022 au făcut pasul cel mare.

Familia lor s-a întregit un an mai târziu, când blondina a adus pe lume primul copil. Maria a făcut dezvăluiri impresionante despre relația cu tatăl ei, dar și despre Teea, micuța care pare să îi calce pe urme. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Nepoata lui Anghel Iordănescu și-a făcut debutul la TV

Maria Iordănescu a fost prezentă la Antena Stars. Numai că de această dată, fiica lui Anghel Iordănescu nu a venit singură, ci însoțită de fiica sa, Teea.

Cele două au strălucit pe micile ecrane, de parcă fetița ar mai fi fost la TV. Cu toate acestea, vedeta a povestit că nepoata lui Anghel Iordănescu a mai fost pe un platou de filmare atunci când avea 1 an și a vizitat-o la locul de muncă.

„Este pentru prima dată pentru ea într-un platou de televiziune. A mai fost când avea 1 an de zile și eu încă lucram în televiziune. A venit la mine la muncă și a văzut cam ce se întâmplă, dar era mult prea mică, avea 1 an de zile și nu înțelegea. Acum practic am venit împreună pentru că apoi avem planuri”, a declarat Maria Iordănescu.

Maria Iordănescu și fiica ei, Teea/ sursa foto: captură video Antena Stars

Maria Iordănescu și fiica ei, Teea/ sursa foto: captură video Antena Stars

Relația Mariei Iordănescu cu tatăl ei

Blondina a mai explicat că tatăl ei este foarte prezent în viața nepoatei sale. Mai mult decât atât, a relatat că, în copilărie, Anghel Iordănescu a fost destul de absent, așa că recuperează acum cu Teea.

„Toată lumea îmi spune că seamănă foarte mult cu mine când eram mică. Cred că tata retrăiește cumva perioada copilăriei mele, pentru că mare parte din copilărie tata a fost departe de noi și nu prea a prins acei ani, în care eu eram cam de vârsta Teei, și cred că acum, la bătrânețe, se bucură pentru că are mai mult timp de nepoți și să fie alături de copii”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Fața neștiută a lui Anghel Iordănescu! Fiica lui, Maria, dă totul în vileag: ”Se măscărește în toate felurile!” Regula nescrisă din familia fostului selecționer

Adevărul despre pauza de televiziune luată de fiica lui Anghel Iordănescu: “Mă simțeam vinovată!” Povara numelui care i-a închis uși

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pescobar se însoară: „O trec și la statutul de soție!” Primele declarații despre pasul cel mare
Pescobar se însoară: „O trec și la statutul de soție!” Primele declarații despre pasul cel mare
Maria de la Insula Iubirii răspunde atacurilor lansate de Armina: „Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România”
Maria de la Insula Iubirii răspunde atacurilor lansate de Armina: „Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România”
Tony, gest sfâșietor după moartea Mădălinei Apostol! Ce a făcut fiul vedetei la 10 zile de la tragedie
Tony, gest sfâșietor după moartea Mădălinei Apostol! Ce a făcut fiul vedetei la 10 zile de la tragedie
Controverse după nunta lui Robert Lele cu Andra Voloș! De ce a lipsit Antonia, fiica cea mare a manelistului, de la marele eveniment
Controverse după nunta lui Robert Lele cu Andra Voloș! De ce a lipsit Antonia, fiica cea mare a manelistului, de la marele eveniment
Cum arăta Marcel în tinerețe, când locuia în Rovinari și nu avea mușchi. Concurentul de la Insula Iubirii era de nerecunoscut
Cum arăta Marcel în tinerețe, când locuia în Rovinari și nu avea mușchi. Concurentul de la Insula Iubirii era de nerecunoscut
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Mediafax
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Digi24
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Click.ro
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Digi 24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Mediafax Spania
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.