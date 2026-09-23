Nepoata lui Anghel Iordănescu și-a făcut debutul la TV! Micuța Teea, fiica Mariei Iordănescu, are 3 anișori

Maria Iordănescu se mândrește cu fiica sa, Teea. În urmă cu trei ani, fiica lui Anghel Iordănescu a devenit mamă pentru prima oară, astfel că a decis să se retragă din televiziune pentru a-și dedica timpul micuței. Acum, cele două au apărut împreună în cadrul unei emisiuni, iar fetița pare să îi calce pe urme.

Maria Iordănescu, fiica lui Anghel Iordănescu, radiază de fericire. Aceasta a dus-o pentru prima dată pe fetița ei, de doar trei ani, într-un platou de televiziune. Femeia trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Teodor Ungureanu, iar în anul 2022 au făcut pasul cel mare.

Familia lor s-a întregit un an mai târziu, când blondina a adus pe lume primul copil. Maria a făcut dezvăluiri impresionante despre relația cu tatăl ei, dar și despre Teea, micuța care pare să îi calce pe urme. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nepoata lui Anghel Iordănescu și-a făcut debutul la TV

Maria Iordănescu a fost prezentă la Antena Stars. Numai că de această dată, fiica lui Anghel Iordănescu nu a venit singură, ci însoțită de fiica sa, Teea.

Cele două au strălucit pe micile ecrane, de parcă fetița ar mai fi fost la TV. Cu toate acestea, vedeta a povestit că nepoata lui Anghel Iordănescu a mai fost pe un platou de filmare atunci când avea 1 an și a vizitat-o la locul de muncă.

„Este pentru prima dată pentru ea într-un platou de televiziune. A mai fost când avea 1 an de zile și eu încă lucram în televiziune. A venit la mine la muncă și a văzut cam ce se întâmplă, dar era mult prea mică, avea 1 an de zile și nu înțelegea. Acum practic am venit împreună pentru că apoi avem planuri”, a declarat Maria Iordănescu.

Relația Mariei Iordănescu cu tatăl ei

Blondina a mai explicat că tatăl ei este foarte prezent în viața nepoatei sale. Mai mult decât atât, a relatat că, în copilărie, Anghel Iordănescu a fost destul de absent, așa că recuperează acum cu Teea.

„Toată lumea îmi spune că seamănă foarte mult cu mine când eram mică. Cred că tata retrăiește cumva perioada copilăriei mele, pentru că mare parte din copilărie tata a fost departe de noi și nu prea a prins acei ani, în care eu eram cam de vârsta Teei, și cred că acum, la bătrânețe, se bucură pentru că are mai mult timp de nepoți și să fie alături de copii”, a mai adăugat ea.

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