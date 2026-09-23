Cum arată Marcel în tinerețe, când locuia în Rovinari și nu avea mușchi. Concurentul de la Insula Iubirii era de nerecunoscut

Marcel Andrei este un nume care răsună pe buzele tuturor în ultima perioadă, mai ales că a revenit la Insula Iubirii, sezonul X, însă de această dată, în cuplu. Concurentul are acum mușchi, un look care atrage toate privirile, dar puțini știu cum arăta în tinerețe. Soțul Arminei e de nerecunoscut.

Marcel, cunoscut drept și „Maluma de România”, a devenit apreciat în urma participării la Insula Iubirii, sezonul opt, având la acea vreme rolul de ispită masculină. Timpul a trecut, iar el a decis să meargă din nou în Thailanda, doar că într-o altă ipostază: cea de bărbat cuminte, cu soție, având dorința să își testeze relația.

Totuși, potrivit unor surse CANCAN.RO, cei doi nu au viață lungă la insulă și părăsesc emisiunea după doar o săptămână. Dacă vorbim despre aspectul său fizic, nu este mare diferență între sezoane, dar dacă ne uităm în urmă cu câțiva ani, lucrurile se schimbă radical. În tinerețe, soțul Arminei arăta complet altfel. VEZI IMAGINI ÎN GALERA FOTO

Cum arăta Marcel în tinerețe, când locuia în Rovinari și nu avea mușchi

Marcel are 37 de ani, este originar din Rovinari, însă a locuit și în Tenerife. Acesta a lucrat în armată, acolo unde avea gradul de caporal, iar apoi și-a început activitatea în industria HoReCa. În anul 2024, el a participat la Insula Iubirii ca ispită. Concurentul și-a găsit liniștea în brațele Arminei, cu care s-a căsătorit civil destul de rapid.

În 2026, cei doi au participat la emisiunea care l-a consacrat pe bărbat, însă gelozia ei i-a făcut să încheie testul mai repede decât se așteptau. Pe de altă parte, dacă aruncăm o privire la imaginile publicate în mediul online, postate pe vremea când era tinerel, se poate observa un look simplu, slăbuț și fără mușchi, o prezență total diferită față de ceea ce cunoaștem astăzi.

Marcel și Armina nu sunt căsătoriți, de fapt?

Un detaliu a atras atenția în mod obișnuit. Partenera lui Marcel poartă inelul de logodnă, însă verigheta lipsește cu desăvârșire. De asemenea, nici concurentul nu are acest accesoriu pe deget, astfel că ridică semne de întrebare în rândul celor care îi urmăresc.

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Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație