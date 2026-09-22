Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație

Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație
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Povestea dintre Armina și Marcel Andrei a evoluat rapid, cei doi ajungând în fața altarului în decembrie 2024. După ce și-au asumat public relația, lucrurile au mers într-un ritm alert, iar la aproximativ un an de când au început să formeze un cuplu, Marcel nu a mai stat pe gânduri și a cerut-o de soție pe Armina.

Revenirea la „Insula Iubirii” are o semnificație aparte pentru Marcel, zis și „Maluma Baby”, având în vedere că în sezonul 8 a participat în postura de ispită. De această dată, însă, rolul său este cu totul diferit pentru că s-a întors în cadrul show-ului alături de Armina, femeia cu care și-a construit o relație și alături de care își dorește să vadă dacă legătura lor poate trece peste toate provocările.

Imagini de la cununia lui Marcel cu Armina

Povestea de iubire dintre Armina și Marcel Andrei a evoluat destul de repede, iar cei doi au ajuns să-și oficializeze relația la scurt timp după ce s-au cunoscut. În jurul cuplului s-au creat multe controverse, mai ales datorită aparițiilor lor în cadrul sezonului X al emisiunii „Insula Iubirii”.

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La aproximativ un an de la începutul relației, Marcel și Armina au decis să facă pasul cel mare. Cei doi și-au unit destinele în decembrie 2024, într-o ceremonie discretă, la care au participat membrii familiei și apropiații lor.

În perioada respectivă, Marcel Andrei a vorbit despre nunta sa. Concurentul a mărturisit că momentul nu l-a copleșit din punct de vedere emoțional. „Maluma Baby” a explicat că s-a pregătit temeinic pentru ziua în care urma să își unească destinul cu Armina.

„Am vrut să fac ceva restrâns, înainte de Crăciun. (…) Au venit și ceva prieteni de la Târgu Jiu, au venit special pentru mine. Am vrut ceva mai restrâns pentru că ceilalți prieteni care locuiesc în București nu au avut timp să vină. (…)

Ceva mare și nebuneală o să fie la nuntă. Am avut emoții, dar a fost în regulă. Nu avem de ce să avem prea mari emoții, pentru că știm ce avem de făcut de acum încolo și eram pregătiți”, a povestit atunci Marcel Andrei la Antena Stars.

Sursa foto: Social media

Armina a dezvăluit la „Insula Iubirii” cum a avut loc cererea în căsătorie. Ea a declarat că Marcel a pregătit momentul la nunta unor prieteni, unde cei doi au fost domnișoară și cavaler de onoare, iar gestul său a emoționat-o profund pe Armina.

„Am fost la nunta prietenului lui foarte bun din București și am fost domnișori de onoare. Când s-a întâmplat să arunce mireasa buchetul, s-a întors și mi l-a dat mie. Îți dai seama… era o nuntă de polițiști din București. Cei care s-au căsătorit erau polițiști. Cunoșteam foarte puține persoane de acolo… s-a întors și mi-a dat buchetul și l-am văzut pe Miți în genunchi cu inelul”, a spus Armina la Insula Iubirii.

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