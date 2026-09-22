Donald Trump și-a lansat propria televiziune după ce a interzis mai multe instituții media la Casa Albă. Ce va transmite „Trump TV”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a lansat propriul canal de televiziune online, „Trump TV”, care va transmite 24 de ore din 24 discursuri, evenimente și imagini care îl au în prim-plan pe liderul de la Casa Albă.

Lansarea vine la doar câteva zile după ce președintele a interzis accesul jurnaliștilor CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, declanșând un conflict cu unele dintre cele mai importante instituții de presă americane, scrie PEOPLE.

Donald Trump a lansat luni, 21 septembrie, „Trump TV: The Essentials Station”, un flux video disponibil permanent pe canalul de YouTube al Casei Albe.

Potrivit descrierii oficiale, noul canal va reuni discursuri, declarații și momente importante ale administrației Trump, iar conținutul va fi actualizat în timp real.

„Urmăriți cele mai importante momente ale administrației Trump, toate într-un singur loc. Cele mai importante videoclipuri, declarații și momente care nu trebuie ratate, difuzate 24/7 și actualizate în timp real”, se arată în prezentarea canalului.

La o zi după lansare, „Trump TV” difuza inclusiv evenimente mai vechi de la Casa Albă în care apăreau Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

Trump TV, lansată la câteva zile după interzicerea unor instituții de presă

Noul proiect apare în plin conflict între administrația Trump și o parte a presei americane. Pe 18 septembrie, Donald Trump a anunțat că CNN, MS NOW și Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă, acuzând cele trei instituții că publică informații false.

„Sunt mândru să anunț că, începând imediat, interzic Fake News CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, ca urmare a «relatărilor» lor constante de ȘTIRI FALSE!”, a scris Trump.

Președintele american a avertizat atunci că și alte instituții de presă ar putea fi vizate.

A doua zi, jurnaliștii celor trei organizații nu au mai avut acces în complexul Casei Albe, iar MS NOW și Politico au susținut că legitimațiile de presă ale reporterilor lor au fost confiscate.

Donald Trump, în conflict cu unele instituții media din SUA

CNN, MS NOW și Politico au anunțat ulterior că vor da în judecată administrația Trump, susținând că decizia încalcă drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției SUA.

„Am informat Guvernul că intentăm un proces pentru a ne proteja drepturile garantate de Primul Amendament și pentru a apăra principiul potrivit căruia Guvernul nu decide ce relatează sau publică presa”, au transmis cele trei instituții într-o declarație comună.

Mai multe posturi au refuzat să participe la sistemul comun de acoperire a evenimentelor de la Casa Albă după ce CNN nu a fost lăsat să își îndeplinească rolul care îi revenea în rotație.

Decizia a avut deja efecte vizibile. La un eveniment organizat luni la Casa Albă, echipele televiziunilor nu au fost prezente, iar administrația a fost nevoită să folosească propriul flux video pentru a transmite imaginile.

Associated Press, The New York Times și Agence France-Presse s-au numărat, de asemenea, printre instituțiile care au ales să nu publice fotografii de la evenimentele lui Trump desfășurate luni, în semn de solidaritate cu organizațiile cărora le-a fost interzis accesul.

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