Florina a cerut ordin de protecție împotriva lui Cătălin Grozavu în 2026! Adriana Bahmuțeanu: „Îți pui viața în pericol. Trebuie să acționezi imediat”

Adriana Bahmuțeanu a intervenit în direct la Dan Capatos Show, după dezvăluirile Florinei Grozavu! Soția lui Cătălin Grozavu a povestit despre ordinul de protecție pe care l-a avut împotriva soțului său de acum câteva luni și despre episoadele de violență care au avut loc între cei doi. Intervenția vine după publicarea unor imagini suprinse de camerele supraveghere cu un episod extrem de violent la care Florina a fost suspusă. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Bahmu intervine în drama Florinei Grozavu

Adriana Bahmuțeanu a dezbătut subiectul și i-a luat apărarea Florinei. Ba mai mult, aceasta a încercat să-i ofere femeii noi perspective prin care să poată să iasă din situația grea în care se află de mai mult timp. Vezi emisiunea integrală aici!

„Doamna Florina consideră că este într-o situație fără ieșire. Vreau să-i spun că există ieșire, că nu e nici prima, nici ultima victimă a violenței domestice și că trebuie să acționeze imediat. Din moment ce acest individ, în direct, fără să țină cont că îl văd milioane de oameni, a sunat-o de 30 de ori și a amenințat-o că-i omoară copiii, la ce să vă așteptați până mâine dimineață? La cazul Caracal reinventat? Florina, îți pui viața în pericol. Te-ai dus și te-ai uitat la Mădălina Apostol în coșciug și zici că te-ai trezit. Atunci ai avut așa o emoție intensă? Gândește-te că poți să fii și tu în locul ei.”

Mesajul Adrianei a fost direct, cu recomandări concrete pentru ieșirea din situația de față. Aceasta i-a sugerat Florinei să solicite protecție și sprijin psihologic.

„Uite ce să faci concret: să iei ordin de protecție, să-ți iei putere, ai nevoie de consiliere psihologică, pentru că ești într-o situație de abuz. Evident, te simți dezarmată, epuizată, simți că te copleșesc emoțiile și vreau să te oprești. Să nu-i mai găsești scuze.”

Florina, ordin de protecție împotriva lui Cătălin Grozavu

Florina a dezvăluit că a avut deja un ordin de protecție solicitat anul acesta. Potrivit declarației sale, măsura ar fi fost valabilă timp de patru luni.

„În această perioadă am avut și un ordin de protecție de patru luni, care a început din martie. N-am solicitat ordin de protecție în 2023. Am avut un certificat de la INML, luat când eram gravidă cu cel de-al treilea copil. Când ne-am luat la bătaie, copilul era în brațe la mine și eu eram gravidă. M-au luat cei de la SMURD, aveam sângerări. M-am dus să văd dacă este în regulă sarcina. Polițiștii au venit la fața locului, a venit și o brigadă, m-au luat să-mi completeze hârtiile. Toate astea s-au întâmplat cu copiii. Cei doi copii au fost de față. Ei știu, au fost de față.”

Adriana Bahmuțeanu a încercat să o îmbărbăteze pe Florina și să îi ofere noi unghiuri din care să încerce să își privească atât viața ei, cât și pe cea a copiilor.

„Copiii tăi au nevoie de un tată? Nu. Copiii tăi au nevoie de un părinte ocrotitor, nu de unul care să te bată cu copilul de mână și cu altul în burtă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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