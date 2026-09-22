Ioana Ginghină, apel către public! Actorul Ionuț Antonie a murit și colegii lui îi caută disperați familia pentru a-l înmormânta

Un apel de urgență a fost făcut de actrița Ioana Ginghină pentru identificarea familiei sau a persoanelor apropiate actorului Ionuț Antonie, fost coleg de breaslă la Teatrul Ion Creangă. Potrivit mesajului postat în spațiul public, actorul a murit vineri. Totodată, la câteva zile de la deces nu ar fi fost încă identificate rudele sau aparținători ai acestuia.

Ioana Ginghină le cere ajutorul instituțiilor, colegilor din lumea teatrului, dar și tuturor celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie, pentru ca acesta să poată avea parte de o înmormântare demnă.

Actorul Ionuț Antonie a murit

În mesajul său, Ioana Ginghină amintește că Ionuț Antonie a fost actor al Teatrului Ion Creangă și că și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă.

„Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri”, a scris actrița.

Potrivit vedetei, situația este una urgentă, întrucât familia sau aparținătorii actorului nu ar fi fost încă identificați. Vedeta susține că există riscul ca Ionuț Antonie să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

„Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători”, a transmis ea.

Actrița face apel pentru ca toate posibilitățile de identificare a unor rude sau persoane apropiate să fie verificate înainte de luarea unei decizii definitive.

„Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa”, a subliniat Ioana Ginghină.

Apel către Primăria Capitalei și instituțiile competente

Ioana Ginghină s-a adresat inclusiv Primăriei Municipiului București și instituțiilor care ar putea contribui la identificarea familiei actorului.

„Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă”, a scris actrița.

Ioana Ginghină a precizat că demersul nu urmărește obținerea unor privilegii, ci acordarea timpului necesar pentru verificarea tuturor variantelor.

„Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată”, se arată în mesajul publicat de Ioana Ginghină.

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