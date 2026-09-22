Ce se află în valiza descoperită de pescari pe râul Olt. Polițiștii sunt în alertă maximă

Trupul neînsuflețit al unei tinere a fost găsit într-o valiză în râul Olt, în apropierea barajului din comuna Ionești. Niște pescari au făcut descoperirea și a sesizat imediat autoritățile. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

Marți, 22 septembrie, mai mulți pescari au asistat la o scenă teribilă. Ei au descoperit în râul Olt, în apropierea barajului din comuna Ionești, o valiză în care se afla trupul neînsuflețit al unei tinere. Aceștia se aflau în satul Zavideni, în jurul orei 15:00, atunci când au observat ceva neobișnuit.

Trupul unei tinere, într-o valiză din râul Olt

Martorii au sesizat imediat autoritățile, care au ajuns rapid la fața locului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Prima ipoteză a oamenilor legii ar fi cea a unei crime.

După ce pescarii au descoperit valiza pe râul Olt, au încercat să o scoată cu greu din apă. Atunci când au adus-o la mal și au deschis-o, au avut parte de un șoc. Aceștia au sunat imediat la numărul de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la poliție și criminaliști.

În urma verificărilor la fața locului, criminaliștii au descoperit pe trupul neînsuflețit al femeii multiple lovituri, inclusiv escoriații. Prima ipoteză a oamenilor legii este că ar fi vorba despre o crimă.

Ce se întâmplă acum

După ce anchetatorii au făcut verificări la fața locului, au dus trupul neînsuflețit la Institutul Național de Medicină Legală pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

De asemenea, polițiștii urmează să o identifice pe tânăra găsită fără viață în râul Olt, dar mai ales să afle cine i-a curmat viața și de ce.

Un alt tânăr a murit în râul Olt

Ceea ce s-a întâmplat cu femeia descoperită în data de 22 septembrie nu este un caz izolat. În luna iunie, un tânăr dispărut din Vâlcea a fost găsit fără viață în Olt.

Sergiu Alexandru Niță, în vârstă de 26 de ani, a fost căutat de polițiști timp de două săptămâni. Din nefericire, căutările au avut un deznodământ tragic. Trupul său a fost recuperat și oamenii legii au efectuat cercetări.

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