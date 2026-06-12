Final tragic pentru Sergiu, tânărul dispărut din Vâlcea. A fost găsit mort în râul Olt

Povestea dispariției lui Sergiu Alexandru Niță, tânărul de 26 de ani din Râmnicu Vâlcea căutat zile în șir de familie și autorități, s-a încheiat într-un mod dramatic. După aproape două săptămâni de căutări și speranțe că va fi găsit în viață, rudele au primit vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o audă.

Tânărul a fost dat dispărut la sfârșitul lunii mai, după ce a plecat de bunăvoie din zona străzii I.C. Brătianu, aflată în apropierea intersecției cu Bulevardul Tineretului. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el. Familia a alertat autoritățile, îngrijorată de lipsa oricărui semn de viață.

Dispariția care a mobilizat autoritățile

Polițiștii au demarat imediat verificări și au făcut apel la populație pentru obținerea unor informații care ar fi putut contribui la găsirea tânărului. În tot acest timp, apropiații au sperat că Sergiu Alexandru Niță va fi găsit teafăr și se va întoarce acasă.

Din păcate, căutările au avut un deznodământ tragic. În cursul zilei de 11 iunie, autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unui cadavru în zona barajului Ostroveni, pe râul Olt.

La fața locului au intervenit echipe specializate, care au recuperat trupul neînsuflețit. Ulterior, familia a confirmat că persoana găsită era tânărul dispărut la sfârșitul lunii mai.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, tânărul nu avea asupra sa un telefon mobil în momentul dispariției, fapt care a îngreunat considerabil eforturile de localizare. Mai mult, nu era pentru prima dată când acesta pleca voluntar de la domiciliu, existând și alte episoade similare în trecut.

În prezent, oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul. Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat în intervalul dintre momentul dispariției și descoperirea trupului în apele râului Olt.

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