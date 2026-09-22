Termoenergetica începe pregătirile pentru iarnă. Când pot fi pornite calorifele, potrivit H.G. nr. 425/1994

Termoenergetica începe pregătirile pentru iarnă. Când pot fi pornite calorifele, potrivit H.G. nr. 425/1994
Sursa foto: Pexels
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Locuitorii Capitalei se pregătesc pentru sezonul rece, iar Termoenergetica a transmis când vor începe operațiunile pentru reluarea furnizării agentului termic. Compania a anunțat că, începând cu 1 octombrie, va demara umplerea instalațiilor cu apă, etapă necesară înainte de pornirea încălzirii.

Pe lângă umplerea rețelelor, reprezentanții companiei au precizat că vor fi efectuate și verificările necesare, inclusiv testele de presiune ale instalațiilor. Momentan, Termoenergetica nu a stabilit ziua exactă în care va începe furnizarea agentului termic în locuințele bucureștenilor.

Data oficială a pornirii căldurii urmează să fie comunicată ulterior, în funcție de evoluția temperaturilor și de finalizarea etapelor pregătitoare.

Pregătiri pentru încălzirea locuințelor

Termoenergetica începe pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. De la 1 octombrie, Compania Municipală Termoenergetica București va efectua, etapizat, umplerea cu apă a instalațiilor de termoficare și probele de presiune la instalațiile interioare.

Operațiunile sunt necesare pentru verificarea și pregătirea sistemului înainte de venirea sezonului rece. Data exactă la care vor fi pornite caloriferele în București va fi anunțată ulterior.

„Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că începând cu data de 01 octombrie 2026, se va realiza încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2026 – 2027”, a anunțat Termoenergetica.

Când începe, de fapt, furnizarea căldurii în Capitală

Data de 1 octombrie marchează doar începutul operațiunilor de pregătire a rețelei, nu și pornirea încălzirii în apartamente. Termoenergetica urmează să anunțe ulterior momentul în care va începe furnizarea agentului termic, după finalizarea verificărilor necesare.

Decizia este influențată și de vreme. Conform regulilor de funcționare a sistemului centralizat, încălzirea poate fi pornită atunci când, timp de trei nopți consecutive, între orele 20:00 și 06:00, temperatura medie exterioară se situează la 10 grade Celsius sau sub această valoare. Astfel, momentul efectiv al pornirii caloriferelor depinde atât de condițiile meteo, cât și de starea și funcționarea instalațiilor.

Sursa foto: Pexels

Blocurile trebuie pregătite înainte de verificarea rețelei

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a se asigura că instalațiile de încălzire din imobile sunt într-o stare corespunzătoare înainte ca acestea să fie alimentate cu apă. Pentru a evita eventualele probleme, locatarii trebuie să verifice din timp instalațiile interioare și să remedieze eventualele defecțiuni.

Data la care se va face încărcarea instalației pentru fiecare bloc va fi comunicată printr-un anunț afișat la intrarea în imobil. Astfel, proprietarii vor putea lua din timp măsurile necesare și se vor putea asigura că instalațiile sunt pregătite pentru începerea sezonului rece.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, transmite compania.

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