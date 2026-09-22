Doliu în lumea fotbalului! A murit Sheikh Ahmed, fostul patron al lui Laurențiu Reghecamf

Doliu în lumea fotbalului! A murit Sheikh Ahmed, fostul patron al lui Laurențiu Reghecamf
Doliu în lumea fotbalului! A murit Sheikh Ahmed, fostul patron al lui Laurențiu Reghecamf
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Fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf a murit! Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum s-a stins din viață la 76 de ani, iar autoritățile din Dubai au anunțat zece zile de doliu național. Steagurile vor fi coborâte în bernă până pe 30 septembrie.

Numele șeicului este strâns legat de fotbalul din Dubai, dar și de lumea afacerilor și de structurile importante ale emiratului. Pentru Laurențiu Reghecampf, Sheikh Ahmed a fost omul care s-a aflat la conducerea lui Al Wasl în perioada în care antrenorul român a pregătit echipa.

Fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf a murit

După moartea lui Sheikh Ahmed, autoritățile au instituit o perioadă oficială de doliu care se întinde pe zece zile. Până pe 30 septembrie, steagurile vor fi coborâte în bernă, iar mai multe activități publice vor fi afectate.

Evenimentele de divertisment vor fi amânate sau anulate, în timp ce posturile de radio vor difuza rugăciuni și versete din Coran. Este un omagiu pe măsura poziției pe care Sheikh Ahmed a ocupat-o în Dubai. În lumea fotbalului, Sheikh Ahmed era cunoscut în special pentru legătura cu Al Wasl, club pe care l-a condus și patronat.

Doliu în lumea fotbalului! A murit Sheikh Ahmed, fostul patron al lui Laurențiu Reghecamf

A murit Sheikh Ahmed, fostul patron al lui Laurențiu Reghecamf

Laurențiu Reghecampf a ajuns la echipa din Dubai în ianuarie 2019 și a rămas pe banca formației până în octombrie 2020. În acea perioadă, antrenorul român a lucrat, așadar, sub conducerea șeicului care acum a încetat din viață.

Pentru Reghecampf, numele lui Sheikh Ahmed rămâne legat de una dintre perioadele importante ale carierei sale în Emiratele Arabe Unite.

Era fratele conducătorului Dubaiului

Dincolo de fotbal, șeicul ocupa poziții importante în administrația și mediul de afaceri din Dubai. A fost vicepreședinte al Poliției și Securității Publice din Dubai și președinte al ARM Holding. Interesele sale de afaceri se întindeau în domenii precum imobiliare, ospitalitate, telecomunicații și sectorul bancar.

Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum era fratele lui Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreședintele și premierul Emiratelor Arabe Unite și conducătorul Dubaiului. Funeraliile au fost programate pentru 22 septembrie, în timp ce perioada oficială de doliu continuă până la finalul lunii.

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