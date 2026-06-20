Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la creștinarea micuțului Landon

Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc, au marcat recent un moment important din viața de familie, alegând să își creștineze fiul cel mic, Landon, într-o ceremonie organizată într-un cadru restrâns. Evenimentul a avut loc departe de atenția publică excesivă, fiind gândit ca o celebrare intimă, alături de familie și de un cerc restrâns de prieteni apropiați. Iată cum a arătat totul!

Botezul a reprezentat o zi cu puternică încărcătură emoțională pentru cei doi părinți, care au dorit ca acest pas important din viața copilului lor să fie unul discret, dar totodată elegant și bine organizat. Alegerea unui eveniment restrâns a reflectat dorința cuplului de a păstra o notă de intimitate și de a se bucura de moment într-un cadru liniștit, fără expunere mediatică excesivă.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat copilul

Atmosfera a fost una caldă, dominată de emoție și bucurie, iar familia s-a reunit pentru a celebra creștinarea micuțului Landon. Ritualul religios a fost urmat de o petrecere dedicată acestui eveniment, unde invitații au continuat să sărbătorească într-un cadru festiv, dar relaxat.

Pentru Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, evenimentul vine într-o etapă importantă a vieții lor de familie, în care cei doi își consolidează relația și se concentrează pe creșterea copiilor. Aparițiile publice ale cuplului au fost în general rezervate în ceea ce privește detaliile personale, preferând să își protejeze viața privată și să ofere cât mai puține informații legate de aspectele intime ale familiei.

După ceremonia religioasă, familia a continuat celebrarea printr-o reuniune restrânsă, unde invitații au avut ocazia să petreacă timp împreună și să marcheze acest moment deosebit din viața copilului. Decorul și atmosfera au fost alese astfel încât să reflecte un cadru elegant și familial, punând accent pe emoție și pe semnificația evenimentului, mai degrabă decât pe elemente extravagante.

Cu ceva timp în urmă Laurențiu a dezvăluit și cum și-a găsit aleasa inimii. Acesta a spus în cadrul unui podcast că prima și prima dată a fost contactul vizual.

,,Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o. Nu am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă.”, a spus Laurențiu Reghecampf.

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