Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină

Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină
Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină
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Panică în centrul Bucureștiului! O explozie puternică s-a produs în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Mihai Vodă, chiar în apropierea Inspectoratului General al Poliției Române. Bubuitura a fost urmată de flăcări, iar în zonă s-a dat imediat alarma.

Primele informații indică faptul că deflagrația nu a fost fără urmări, potrivit Mediafax. Două persoane au fost rănite, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru a gestiona situația.

Explozie puternică în centrul Capitalei!

Victimele au suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului, iar după primele îngrijiri acordate la fața locului au fost transportate la spital pentru tratament medical. Între timp, în zona Bulevardului Mihai Vodă au fost mobilizate mai multe autospeciale de pompieri. Intervenția s-a desfășurat rapid, mai ales că explozia fusese urmată de un incendiu. Flăcările nu au fost de amploare și au fost lichidate într-un timp scurt.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei, că urmare a producerii unei explozii la o butelie de gaz, aflată într-o curte. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Ca urmare a evenimentului, două victime ce prezentau arsuri au fost asistate medical de către echipajele de la fața locului și ulterior transportate la spital, după cum urmează:

– 1 victimă la Spitalul Universitar de Urgență București;

– 1 victimă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Am intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor”, au anunțat pompierii.

Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină

Explozie vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Mai mulți pompieri au fost chemați să intervină

Martorii aflați în apropierea locului în care s-a produs deflagrația au povestit că, imediat după bubuitură, în zonă se simțea un miros puternic de fum. Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și pentru îndepărtarea pericolului. După ce situația a fost stabilizată, pompierii și-au încheiat intervenția. Acum, atenția se mută asupra cauzei care a dus la explozie.

O butelie ar fi provocat explozia

Deflagrația ar fi fost provocată de o butelie care a explodat. Împrejurările exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități. Cert este că explozia a avut consecințe serioase: două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit arsuri extinse.

Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la producerea deflagrației în zona centrală a Capitalei.

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