Încep lucrările la blocul din Rahova, afectat după explozie: ”Muncitorii vor fi însoțiți de organele de cercetare penală”

Încep lucrările la blocul din Rahova, afectat după explozie: ”Muncitorii vor fi însoțiți de organele de cercetare penală”
Încep lucrările la blocul din Rahova / Sursă: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Lucrările de punere în siguranță a blocului din cartierul Rahova, afectat grav de explozia din octombrie 2025, vor începe pe 21 septembrie. Intervenția se va desfășura sub supravegherea anchetatorilor și a experților criminaliști, pentru ca operațiunile să fie realizate în condiții de siguranță, iar probele importante pentru dosarul penal să fie păstrate.

Autoritățile au anunțat că intervenția tehnică asupra blocului de pe Calea Rahovei va demara oficial pe 21 septembrie. Înainte de începerea lucrărilor, au fost finalizate mai multe etape de evaluare și monitorizare a clădirii. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, au fost verificate 270 de apartamente din cinci scări de bloc aflate în apropierea imobilului afectat. De asemenea, a fost analizat raportul de monitorizare, care cuprinde peste 500 de pagini.

Primele operațiuni vor presupune montarea unor stâlpi temporari de susținere, cunoscuți sub denumirea de „popi”. Aceștia vor fi amplasați conform proiectului tehnic, pentru a contribui la stabilizarea structurii.

Pe durata intervenției, echipele de muncitori vor fi însoțite permanent de reprezentanții organelor de cercetare penală. Măsura urmărește atât protejarea persoanelor implicate în lucrări, cât și conservarea eventualelor probe care ar putea ajuta la clarificarea cauzelor tragediei.

„ Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem: Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie; Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță. Încă de azi, constructorul și-a reluat organizarea de șantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea așa-numiților „popi”. Sunt stâpi temporari de susținere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență de organele de cercetare penală. Revenim cu informații și vă ținem în permanență la curent!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Sursa foto: Inquam Photos Tudor Pana

Trei persoane au murit în urma exploziei

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a distrus apartamente de pe mai multe niveluri ale imobilului.

În urma tragediei, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite. Din cauza riscului de prăbușire a clădirii, locatarilor nu li s-a mai permis accesul în apartamentele lor.

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Maria a murit după ce o stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașină. Femeia se îndrepta spre cimitir, ca să-și înmormânteze mama

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