Veste uriașă în showbiz! O cântăreață celebră este însărcinată după ce a trecut prin drama pierderii unei sarcini

Maddie Font traversează o perioadă în care bucuria unei noi sarcini se împletește cu amintirea unei experiențe dureroase prin care a trecut cu numai câteva luni în urmă. Artista în vârstă de 31 de ani a dezvăluit în exclusivitate pentru PEOPLE că este însărcinată cu cel de-al doilea copil al său și al soțului ei, Jonah Font, iar de această dată cei doi așteaptă o fetiță. Vestea vine după ce, în luna martie, cântăreața a pierdut o sarcină aflată într-un stadiu foarte timpuriu, experiență despre care spune că i-a schimbat perspectiva asupra vieții și i-a întărit credința. În același timp, Maddie Font își începe cariera solo, astfel că anul următor îi va aduce atât nașterea fiicei sale, cât și lansarea primului său material discografic pe cont propriu.

Maddie Font este însărcinată cu al doilea copil

Maddie Marlow Font începe din nou un capitol complet nou al vieții sale, atât în plan personal, cât și profesional. La numai câteva luni după ce a făcut un pas în spate din duo-ul Maddie & Tae, care a obținut vânzări de platină, pentru a-și începe cariera solo, cântăreața a dezvăluit pentru PEOPLE că ea și soțul său, Jonah, așteaptă cel de-al doilea copil.

Cei doi vor deveni părinții unei fetițe, care se va alătura familiei la începutul anului viitor. Maddie și Jonah sunt deja părinții lui Forrest Henry, în vârstă de 3 ani.

„O să aduc pe lume un copil și o să lansez și primul meu album solo”, a spus Font râzând. „Cred că pur și simplu încerc să le fac pe toate.”

Una dintre primele persoane cărora artista le-a împărtășit vestea sarcinii a fost chiar partenera ei de lungă durată din Maddie & Tae, Taylor Dye Kerr.

„A fost a doua persoană care a aflat, pentru că s-a întâmplat să vină pe la mine cu copiii ei, pentru ca cei mici să se joace împreună, chiar în ziua în care am aflat”, a povestit Font, care avea numai 19 ani atunci când Maddie & Tae au ajuns pentru prima dată pe locul 1 cu single-ul de debut scris chiar de ele, „Girl in a Country Song”.

Taylor și-a dat seama ce se întâmplase înainte ca prietena ei să-i spună ceva.

„Pur și simplu m-am uitat la ea, iar ea s-a uitat la mine și mi-a spus: «Ești însărcinată». Eu am zis: «Ce? Nici măcar n-am spus nimic», iar ea mi-a răspuns: «Pur și simplu știu». Cred că este acea legătură dintre surori de suflet.”

A pierdut o sarcină în luna martie: „A fost foarte greu”

Entuziasmul provocat de noua sarcină a venit la pachet cu un sentiment uriaș de ușurare, deoarece Maddie Font a dezvăluit că, în primăvara acestui an, trecuse printr-o pierdere de sarcină.

„Am avut o pierdere de sarcină foarte devreme, în martie, iar asta a fost foarte greu”, a mărturisit artista. „Pur și simplu m-a făcut să am încredere în timpul ales de Dumnezeu, în căile Lui și în ceea ce pregătise pentru noi.”

Pierderea a fost dificil de depășit pentru cântăreață, care recunoaște că a avut nevoie de timp pentru a ieși din perioada de tristețe care a urmat.

„Mi-a luat ceva timp să ies din acea tristețe, pentru că ești atât de entuziasmat și începi să visezi la toate lucrurile care vor urma”, a explicat ea.

A intrat în studio la numai o săptămână după pierderea sarcinii

În acea perioadă, Font s-a sprijinit puternic pe credință, în timp ce încerca simultan să-și construiască o nouă identitate artistică în calitate de interpretă solo. Pierderea sarcinii s-a produs cu numai o săptămână înainte ca ea să intre în studio pentru a înregistra primul set de melodii destinate viitorului său EP.

Artista spune că și-a permis să treacă prin durere, însă la un moment dat a înțeles că trebuie să continue.

„Mi-am permis să sufăr și să simt tot ceea ce aveam de simțit, dar apoi mi-am spus: «Trebuie să continui să merg înainte. Nu pot să rămân blocată în asta».”

Două luni mai târziu, în mai, Maddie și Jonah au aflat că așteaptă din nou un copil.

Momentul în care au aflat că vor avea o fetiță

Cei doi au organizat un moment simplu pentru a descoperi sexul bebelușului, folosind un tort pe care l-au tăiat împreună. Când au văzut că vor avea o fată, reacția lui Jonah a amuzat-o pe Maddie.

„Am avut un mic tort și l-am tăiat, iar înăuntru era culoarea care arăta că este fetiță și jur că soțului meu i-a trecut toată viața prin fața ochilor. A spus: «Doamne, o să am o fiică», ceea ce este atât de emoționant, dar este pur și simplu… diferit.” , a povestit artista râzând.

Maddie Font urmează să nască la începutul anului viitor.

Fiul lor de 3 ani își sărută în fiecare seară surioara nenăscută

Forrest pare să fi acceptat deja cu entuziasm rolul de frate mai mare, iar mama lui povestește că băiețelul a dezvoltat deja o relație specială cu surioara pe care încă nu a cunoscut-o.

„Forrest îmi îmbrățișează burtica în fiecare seară și îi dă pupici”, spune Font. „Este pur și simplu atât de entuziasmat.”

În paralel cu sarcina, artista și-a lansat primul single solo, „Drive Me Around”, iar videoclipul piesei a fost filmat într-o perioadă în care încerca să-și ascundă burtica aflată în continuă creștere. Filmările au fost cu atât mai dificile cu cât Maddie se confrunta cu grețuri puternice.

„Aveam stări foarte puternice de rău și greață”, și-a amintit ea. „Mirosul camionetei și al benzinei… eram ceva de genul: «Doamne, asta chiar este foarte greu pentru o gravidă bătrânică».”

„La fiecare concert pe care l-am susținut anul acesta eram însărcinată”

Maddie Font a dezvăluit că întreaga sa activitate live din acest an s-a desfășurat în timpul sarcinii, iar experiențele ultimelor luni au determinat-o să privească diferit atât viața personală, cât și cariera.

„La fiecare concert pe care l-am susținut anul acesta eram însărcinată”, a mărturisit ea. „Credința mea a devenit mai puternică, la un alt nivel. Sunt în acest nou capitol al vieții mele în care, pentru prima dată în carieră, trebuie cu adevărat să am încredere în instinctul meu și să lupt pentru ceea ce îmi doresc, fără să mă mulțumesc cu mai puțin, chiar dacă asta înseamnă că va dura mai mult sau că unii oameni se vor supăra.”

Artista este conștientă și de standardul diferit cu care se confruntă uneori femeile din industria muzicală atunci când încearcă să combine maternitatea cu o carieră solicitantă.

„Simt că, în această industrie, mai ales când vine vorba despre femei, există această concepție greșită potrivit căreia nu poți să ai o familie și să faci și asta”, spune Font. „Cred că există sacrificii de ambele părți, dar sper ca artiștii aflați la început de drum, artiștii mai tineri sau pur și simplu orice artistă care visează să fie mamă și să facă în același timp această meserie să se simtă într-un fel încurajată de povestea mea.”

Soțul ei i-a fost alături în cea mai grea perioadă

În toate schimbările prin care a trecut, Maddie spune că soțul său, Jonah, a rămas un sprijin constant atât în problemele legate de familie, cât și în ceea ce privește noua etapă a carierei sale.

„Soțul meu m-a încurajat enorm atât în ceea ce privește muzica, cât și în tot ce a ținut de copil”, a spus artista originară din Texas. „Este pur și simplu de neclintit.”

Jonah nu este însă singura persoană importantă care a rămas alături de ea. Deși Maddie & Tae au decis să urmeze drumuri profesionale separate, Maddie Font spune că relația sa cu Taylor Dye Kerr a rămas extrem de apropiată.

„Spunem mereu că avem cea mai plictisitoare despărțire de trupă din toate timpurile”, a glumit Font. „Pur și simplu ne iubim în continuare foarte mult și petrecem tot timpul împreună.”

De altfel, Kerr continuă să facă parte din noua etapă profesională a prietenei sale și a participat la compunerea mai multor melodii care vor apărea pe viitorul material solo al lui Maddie.

Fiica ei va purta hainele fetiței lui Taylor

Legătura dintre cele două familii merge și mai departe. Maddie a primit numeroase haine care i-au aparținut lui Leighton, fiica în vârstă de patru ani și jumătate a lui Taylor, iar în curând acestea vor fi purtate de propria sa fetiță.

„Am atât de multe dintre hainele lui Leighton în dulapul fetiței mele”, spune Font. „Îmi amintesc că o țineam pe Leighton în brațe, în turneu, când purta multe dintre aceste ținute. Iar acum fetița mea le va purta. Este o perioadă atât de magică și de frumoasă.”

Maddie Font își dorește o familie numeroasă

Deși urmează să devină mamă pentru a doua oară, artista spune că visul său este ca familia să continue să crească și în viitor.

„Am purtat mereu în suflet visul de a avea mulți copii și știu că Dumnezeu nu mi-a pus acest vis în inimă fără un motiv”, a concluzionat Maddie Font. „Așa că, indiferent dacă îi voi naște eu sau indiferent cum se vor întâmpla lucrurile, voi avea mulți copii.”

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