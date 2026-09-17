Primul câștigător The Voice, găsit mort într-un lac. Ben Saunders avea doar 43 de ani

Primul câștigător The Voice, găsit mort într-un lac. Ben Saunders avea doar 43 de ani
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Ben Saunders a murit la 43 de ani / Sursa foto: Instagram
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Vestea morții lui Ben Saunders a luat prin surprindere lumea muzicii din Olanda. Cântărețul, care avea 43 de ani, fusese dat dispărut, iar căutările s-au încheiat tragic după ce trupul său a fost descoperit într-un lac din apropierea orașului Arnhem. Ancheta autorităților continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul,

Ben Saunders s-a născut în Londra, dar s-a mutat în Olanda în copilărie, țară în care a cunoscut succesul. El a devenit cunoscut în anul 2011, când a câștigat primul sezon al emisiunii The Voice of Holland.

Victoria sa a avut o importanță deosebită, deoarece formatul olandez a stat la baza francizei internaționale The Voice, care a ajuns ulterior și în Statele Unite, dar și în numeroase alte țări. Artistul s-a remarcat încă de la audițiile din 2010, unde a interpretat o piesă a trupei Kings of Leon. Prestația sa a atras atenția publicului și a contribuit la parcursul care avea să îl ducă spre trofeul competiției.

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Prima apariție la The Voice / Sursa foto: Instagram

Cântărețul a fost găsit într-un lac din Olanda

Potrivit informațiilor transmise de presa olandeză, Ben Saunders fusese dat dispărut în dimineața zilei de marți, 15 septembrie. În aceeași zi, trupul său a fost descoperit în zona lacului Rijkerswoerdse Plassen, o destinație populară pentru activități recreative, situată în apropiere de Arnhem. Poliția a precizat că nu suspectează o faptă criminală, însă cauza morții nu a fost dezvăluită.

Dean Saunders, fratele cântărețului, a confirmat decesul printr-o postare pe Instagram. Acesta a publicat o fotografie din copilăria celor doi și a transmis un mesaj despre durerea provocată de pierderea fratelui său.

„Dragul meu frățior a murit astăzi… Nu am simțit niciodată o durere precum cea pe care o trăiesc acum… Ce zi îngrozitoare pentru noi toți… Trebuie să învățăm să trăim cu această pierdere și sper ca totul să fie tratat cu respect…”, a scris Dean Saunders, fratele lui Ben.

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