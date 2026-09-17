Noah, băiețelul de 3 ani dat dispărut, a fost găsit mort după 48 de ore. Ce s-a întâmplat cu micuțul

O comunitate întreagă din Suffolk, Anglia, este în doliu după dispariția lui Noah Woods, un băiețel în vârstă de doar trei ani. Copilul a dispărut marți după-amiază, după ce a fugit dintr-un loc de joacă din localitatea Brantham. Timp de aproape o zi, sute de oameni au pornit în căutarea lui, alături de echipele de intervenție. Speranțele familiei s-au transformat însă într-o tragedie după ce trupul unui copil a fost descoperit într-un iaz aflat la câteva sute de metri de locul în care Noah fusese văzut ultima dată.

Dispariția a fost semnalată după ce băiețelul s-a îndepărtat brusc de persoana care îl însoțea. Potrivit DailyMail, momentul s-a produs în jurul orei 14:37, în zona unui loc de joacă de pe Merriam Way, din Brantham.

Noah ar fi fugit pe o alee situată în apropierea spațiului de joacă, direcția ducând către o zonă rezidențială aflată în dezvoltare. Imediat după dispariție, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, iar localnicii s-au mobilizat pentru a ajuta la verificarea străzilor, terenurilor și zonelor verzi din apropiere.

Noah ar fi fugit pe o alee situată în apropierea spațiului de joacă, direcția ducând către o zonă rezidențială aflată în dezvoltare. Imediat după dispariție, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, iar localnicii s-au mobilizat pentru a ajuta la verificarea străzilor, terenurilor și zonelor verzi din apropiere.

Zona verificată de sute de oameni, la doar câteva sute de metri de locul dispariției

Unul dintre punctele importante ale operațiunii a fost Decoy Pond, un iaz aflat la aproximativ 230 de metri de locul de joacă. Zona din jurul apei este înconjurată de vegetație, copaci și terenuri agricole și este cunoscută ca un loc frecventat de localnici.

Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca băiețelul să fi ajuns în această zonă după ce a părăsit locul de joacă. Traseul exact parcurs de copil nu a fost stabilit, însă în apropiere se află și un șantier unde se construiesc locuințe.

Miercuri după-amiază, operațiunea de căutare s-a concentrat și asupra iazului. Scafandrii au intrat în apă pentru a verifica zona, iar după puțin timp au fost făcute descoperirea care avea să schimbe complet cursul anchetei.

În jurul orei 17:40, poliția a anunțat că în iaz fusese găsit trupul neînsuflețit al unui copil. Identitatea nu fusese confirmată oficial la acel moment, însă familia lui Noah fusese informată despre descoperire. Cazul a fost transmis medicului legist, urmând să fie stabilite în mod oficial identitatea copilului și circumstanțele exacte ale morții.

Localnicii au transformat locul de joacă într-un loc de comemorare

La scurt timp după anunțul făcut de poliție, zona în care copilul fusese văzut ultima dată a început să se umple de flori, jucării și mesaje. Peste 100 de buchete și aranjamente florale au fost depuse în apropierea locului de joacă.

Printre obiectele lăsate de localnici se află jucării de pluș, obiecte pentru copii și lumânări. Oamenii care au participat la căutări s-au întors în același loc pentru a-i aduce un ultim omagiu băiețelului.

Mai mulți localnici au aprins lumânări odată cu lăsarea serii, iar atmosfera din jurul locului de joacă s-a transformat radical. Spațiul în care, cu doar o zi înainte, se jucau copii a devenit un loc de reculegere.

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