Prietena de suflet a Mădălinei Apostol îl atacă dur pe Nick Rădoi: ”Consider că ar fi putut face mai mult pentru ea”

Mădălina Apostol a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, lăsând în urmă trei copii și oameni care încearcă să accepte pierderea. În urmă cu puțin timp, Ramona Lăzuran a vorbit despre relația acesteia cu Nick Rădoi criticându-l pe omul de afaceri, considerând că ar fi putut face mai multe pentru fosta parteneră pentru a nu se ajunge la o tragedie.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar povestea lor a trecut prin perioade dificile. Astăzi, vedeta a fost condusă pe ultimul drum. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o și-au luat rămas-bun de la ea, într-un moment dureros, marcat de pierderea unei mame și a unei persoane dragi.

După declarațiile în care afaceristul a discutat despre relația lor, Ramona Lăzuran a simțit nevoia să își exprime punctul de vedere.

Nick Rădoi a fost criticat de Ramona Lăzuran

Prietena Mădălinei consideră că Nick Rădoi ar fi putut să îi ofere mai mult sprijin și să fie alături de ea în momentele complicate. Totodată, Ramona Lăzuran a vorbit despre sacrificiile pe care le presupune o relație și despre deciziile pe care fosta parteneră le-ar fi luat de-a lungul timpului.

Declarațiile sale au venit în contextul unei pierderi care a afectat profund familia și apropiații Mădălinei Apostol.

„Consider că ar fi putut face mai mult pentru Mădălina. Desigur, fiecare ne știm limitele, puterile noastre… Cel mai mare sacrificiu pe care poate să îl facă o femeie pentru un bărbat e să lase tot și să se ducă și să fie alături de el, să lase tot ce avea mai de preț și anume copiii ei. Este vorba românului: despre morți numai de bine, dar are o vină, pentru că s-a reîntors acolo unde nu i-a fost bine’, a spus Ramona Lăzuran la Știrile Antena Stars.

Nick Rădoi a explicat că a încercat să o sprijine pe Mădălina și că a apelat inclusiv la ajutor medical specializat. Afaceristul a precizat că, în urmă cu câteva luni, aceasta a beneficiat de tratament psihiatric în România, unde putea comunica mai ușor cu medicii în limba maternă.

Cu toate că starea Mădălinei părea să se îmbunătățească, ulterior lucrurile s-au agravat din nou.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (…) Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a declarat Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

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