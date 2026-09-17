Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Familia şi apropiaţii sunt sfâşiaţi de durere

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum. Familia şi apropiaţii sunt sfâşiaţi de durere
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Mădălina Apostol este înmormântată astăzi, la Cimitirul Privat „Eternitatea” din București, situat pe strada Metalurgiei, sectorul 4 al Capitalei, iar ceremonia are loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din București. Trupul ei neînsuflețit a fost depus la capelă încă de marți, unde familia, copiii și apropiații au venit să își ia rămas bun.

Atmosfera a fost una profund încărcată, iar pe crucea funerară a fost inscripționat mesajul „Nu te vom uita niciodată”, detaliu observat de cei prezenți în ultimele două zile. Totuşi, la ceremonia de astăzi, cadrul este total diferit. O trupă de mariachi, formată, surprinzător, din români se va ocupa de acordurile muzicale de la slujbă. Gestul poate fi interpretat ca o amintire a perioadei în care Mădălina a locuit în Mexic.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Moartea Mădălinei Apostol a avut loc în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00. Ea ar fi fost găsită în baie, după ce își lăsase fiica de 10 ani la o vecină și nu s-a mai întors după ea.

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Surse apropiate au confirmat că decesul a fost rezultatul unui gest extrem, pe fondul unei depresii severe. În perioada dinaintea tragediei, Mădălina trecea printr-o stare psihică fragilă, accentuată de probleme medicale și de presiunea emoțională acumulată în ultimele luni.

Mădălina suferea de vasculită, o boală autoimună care provoacă inflamații ale vaselor de sânge, dureri intense și episoade de epuizare. Această afecțiune, despre care vorbise anterior, îi afecta ritmul de viață și îi provoca perioade lungi de slăbiciune.

Familia şi apropiaţii sunt sfâşiaţi de durere

În paralel, Mădălina se confrunta cu depresie severă, iar apropiații au relatat că în perioada în care locuia în Mexic ar fi avut două tentative de sinucidere. Ulterior, fusese internată pentru tratament psihiatric și petrecuse o perioadă într-o mănăstire, încercând să își stabilizeze starea.

În zilele de după tragedie, priveghiul a fost organizat la capela bisericii, unde au venit rude, prieteni și persoane din lumea mondenă. Printre cei prezenți s-a aflat și fostul ei partener, Nick Rădoi, care a sosit de urgență în România pentru funeralii.

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