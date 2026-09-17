Dana Roba, dezlănțuită după moartea Mădălinei Apostol: ”Nu pot să spun nici măcar Dumnezeu să o ierte”

Dana Roba, dezlănțuită după moartea Mădălinei Apostol: ”Nu pot să spun nici măcar Dumnezeu să o ierte”
Dana Roba
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Moartea Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, a provocat numeroase reacții în lumea mondenă. Printre vedetele care au vorbit despre dispariția acesteia se numără și Dana Roba, care a avut o intervenție în emisiunea „Exclusiv VIP”, moderată de Cristi Brancu.

Dana Roba a abordat subiectul cu multă sinceritate și a vorbit despre perspectiva sa asupra situației, mai ales prin prisma faptului că Mădălina Apostol era mamă.

Make-up artista nu și-a ascuns dezamăgirea. Ea a transmis un mesaj dur, despre care spune că își asumă că ar putea genera reacții negative.

„Nu am cum să spun nici măcar «Dumnezeu să o ierte» pentru că a făcut-o cu discernământ. Trebuie să fii un pic sărită de pe fix, să știi că ai 3 copii, să fii mamă și să faci așa ceva”, a declarat Dana Roba.

Vedeta a continuat prin a face referire la propria experiență de viață și la modul în care și-a crescut copiii. Dana Roba a mărturisit că, deși a trecut prin momente extrem de dificile, a încercat să rămână puternică în fața celor mici.

„De obicei, femeile care vor să fie întreținute și cărora nu le place munca recurg la aceste gesturi. Știu că îmi voi lua hate și îmi asum”, a mai spus aceasta.

În cadrul emisiunii, make-up artista a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut în urmă cu câțiva ani și despre felul în care experiențele personale i-au schimbat perspectiva asupra vieții. Ea a subliniat că a ales să muncească și să lupte pentru familia sa.

„Eu sunt o femeie neîntreținută, care a muncit și care a văzut moartea cu ochii pentru că am fost victima violenței domestice. Totuși, după ce m-am întors de la spital, nu am plâns niciodată de față cu copiii mei”, a povestit Dana Roba.

Sursa foto: Social media

„Nu avea niciun motiv să facă asta”

Mesajul său a fost unul legat de relația dintre o mamă și copiii săi. Vedeta a spus că, pentru ea, cei mici au reprezentat întotdeauna motivul pentru care a mers mai departe.

„O mamă puternică luptă pentru copiii ei. Eu sunt în viață pentru ei. Nu am să îmi las niciodată copiii fără mamă”, a afirmat Dana Roba.

La un moment dat, emoțiile au copleșit-o, iar aceasta a izbucnit în lacrimi în timpul intervenției. Cu toate acestea, a continuat să își exprime punctul de vedere și a precizat că nu dorește să o condamne pe Mădălina Apostol.

„Nu o condamn pe Mădălina, dar nu avea niciun motiv să facă treaba asta. Trebuia să se trateze, nu există nicio scuză”, a mai declarat Dana Roba.

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