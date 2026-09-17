Zborul romantic s-a transformat într-o „problemă la motor”! Totul făcea parte din planul nebunesc al unui pilot îndrăgostit ceva cu inele și un avion din ăsta de mici dimensiuni

O aparentă problemă la motor, o listă de verificări din cabina unui avion și o destinație trecută drept „împreună pentru totdeauna” au fost ingredientele unei cereri în căsătorie pe care Allen Lim, în vârstă de 35 de ani, cu siguranță nu o va uita prea curând. Joe Frank, iubitul său în vârstă de 28 de ani și pilot de profesie, a organizat întreaga surpriză în timpul unui zbor privat deasupra spectaculoasei zone Malibu, din California. Pentru ca planul să funcționeze, pilotul l-a făcut pe Allen să creadă că motorul avionului nu funcționează tocmai cum trebuie și i-a cerut să citească lista de verificări. Numai că printre instrucțiunile tehnice se ascundea mesajul care avea să le schimbe viața.

Își doreau de trei ani să zboare împreună

Potrivit PEOPLE, Joe Frank și Allen Lim s-au cunoscut în urmă cu trei ani, iar de atunci își doreau să facă împreună un zbor privat. Pe 15 august, Joe a decis că venise momentul, însă avea pregătit un plan mult mai important decât o simplă plimbare cu avionul.

Pilotul în vârstă de 28 de ani l-a luat pe Allen într-un avion de mici dimensiuni pentru un zbor panoramic deasupra Malibu. La un moment dat, Joe i-a dat de înțeles partenerului său că motorul merge neregulat și că ar trebui făcute câteva verificări.

Allen a primit astfel rolul de „copilot” și a fost rugat să citească, pe rând, instrucțiunile de pe o listă de verificare pentru a confirma că avionul funcționează corespunzător.

Numai că nu exista nicio problemă reală la motor.

„Pilotul comandant solicită un copilot pe viață”

În imaginile surprinse în timpul momentului, Allen începe să zâmbească atunci când ajunge la partea listei care nu mai semăna deloc cu o procedură obișnuită de zbor. Și-a dat seama treptat că presupusa problemă tehnică era, de fapt, o capcană romantică pusă la cale de iubitul său.

Pe listă apăreau cuvintele:

„Pilotul comandant solicită un copilot pe viață.”

Iar destinația zborului era trecută simplu și fără prea mult loc pentru interpretări:

„Împreună pentru totdeauna.”

În acel moment, Allen înțelesese deja ce urma. Joe, în schimb, a avut nevoie de câteva respirații adânci pentru a-și stăpâni emoțiile înainte de a-i spune partenerului său ceea ce pregătise.

„Vreau să fii lângă mine pentru tot restul vieții”

Cu avionul în aer și Allen lângă el, pilotul și-a început declarația, rememorând locurile în care fuseseră împreună și toate destinațiile pe care încă visează să le descopere.

„Allen, fiecare loc în care am fost împreună a fost extraordinar pentru că tu ai fost lângă mine. Iar când mă gândesc la toate locurile în care am fost și la toate locurile în care încă vrem să ajungem, există un lucru de care sunt sigur: vreau să fii lângă mine pentru tot restul vieții.”

Allen nu și-a mai putut ascunde emoțiile și a început să-și șteargă lacrimile, în timp ce Joe se pregătea să ajungă la „ultima verificare” de pe lista sa.

„Așadar, pentru ultimul punct de pe lista de verificare, dacă aș putea să ajung la el…”

Joe a scos atunci cutia în care se afla inelul și a pus întrebarea pentru care fusese organizat întregul zbor.

„Vrei să te căsătorești cu mine?”

Răspunsul a venit imediat

Allen nu l-a lăsat prea mult să aștepte și a răspuns imediat „da”, iar Joe i-a pus inelul pe deget chiar în cabina avionului.

Ulterior, Allen a povestit pentru SWNS că și-a dat seama de ceea ce se întâmpla abia când a ajuns la finalul listei. Până atunci, presupusa problemă a motorului făcuse parte din scenariul construit de Joe pentru ca surpriza să rămână secretă cât mai mult timp.

„Întreaga experiență a fost incredibilă. La finalul listei de verificare mi-am dat seama ce se întâmplă. M-am străduit să-mi țin lacrimile în frâu pentru că știam că urma să mă ceară în căsătorie și că, de fapt, motorul nu avea nicio problemă.”

După aterizare, aventura celor doi a continuat la sol. Joe și Allen și-au sărbătorit logodna alături de familie și prieteni, după ce un zbor pe care îl plănuiseră încă de la începutul relației lor s-a transformat în momentul în care au decis să-și petreacă viața împreună.

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