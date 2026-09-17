Războiul fraților regali a intrat într-o fază glacială! Harry vorbește cu Charles, dar cu William situația este complet diferită

Întoarcerea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie nu a adus și împăcarea pe care unii dintre admiratorii Familiei Regale ar fi putut să o aștepte. Deși Ducele de Sussex a făcut pași spre o apropiere de tatăl său, Regele Charles, inclusiv printr-o reuniune de familie care a avut loc în luna iulie, relația cu fratele său pare să fi rămas complet înghețată. Surse citate de PEOPLE susțin că William și Harry nu au nici măcar contact direct, iar istoricul regal Amanda Foreman descrie situația printr-o formulare extrem de sugestivă: conflictul dintre cei doi frați ar fi trecut de la un „război fierbinte” la un „război foarte, foarte rece”.

Harry s-a întors în Marea Britanie, dar distanța față de William a rămas

Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, și Meghan Markle s-au mutat din nou în Marea Britanie, însă revenirea lor nu a dus până acum la o apropiere de Prințul William. Surse citate de PEOPLE susțin că cei doi frați rămân înstrăinați și că între ei nu există contact direct.

Istoricul regal Amanda Foreman consideră că natura conflictului s-a schimbat, tensiunile nemaifiind manifestate la fel de deschis ca în trecut, fără ca acest lucru să însemne însă că ruptura a fost depășită.

„În momentul de față, s-a trecut de la un război fierbinte la un război foarte, foarte rece. Dar într-o situație de război rece, tot trebuie să te prezinți la Jocurile Olimpice.”

Comparația sugerează o relație în care confruntarea publică poate fi mai puțin vizibilă, însă distanța dintre cei doi rămâne. Harry și-a exprimat dorința unei reconcilieri cu fratele său, dar persoane apropiate de William și Kate Middleton spun că rănile provocate de conflictul familial sunt încă profunde.

„A fost foarte greu pentru ei și nu l-aș condamna pe William pentru faptul că este precaut”, a declarat pentru PEOPLE o sursă apropiată Palatului.

William și Kate: „Keep calm and carry on”

Potrivit autorului regal Simon Vigar, Prințul și Prințesa de Wales încearcă să gestioneze revenirea lui Harry și Meghan folosind celebra filosofie britanică „Keep calm and carry on”-păstrează-ți calmul și mergi mai departe.

Vigar afirmă că William și Kate privesc disputa drept o problemă secundară și o poveste care aparține în mare măsură trecutului.

„O văd ca pe o chestiune secundară și ca pe o istorie veche.”

Situația este însă mai complicată acum, deoarece Harry și Meghan nu se mai află la mii de kilometri distanță, în California. Revenirea lor în Marea Britanie aduce conflictul familial mult mai aproape de William și Kate și poate pune din nou în centrul atenției publice întrebarea privind relația dintre cele două cupluri.

Harry a făcut pași spre împăcarea cu Regele Charles

În timp ce relația dintre cei doi frați rămâne blocată, lucrurile au evoluat diferit între Harry și tatăl său. Potrivit PEOPLE, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, s-a reunit în luna iulie cu Harry, Meghan și cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, în timpul unei vizite în Marea Britanie care a precedat mutarea Ducilor de Sussex.

Harry și Charles ar fi vorbit cel puțin o dată și după revenirea lui Harry și Meghan în Regatul Unit, pe 26 august, deși nu s-au întâlnit din nou față în față.

Această apropiere dintre tată și fiu nu pare însă să schimbe poziția lui William. Russell Myers, autorul volumului „William and Catherine”, susține că Prințul de Wales consideră că tatăl său este liber să decidă ce relație dorește să aibă cu Harry și familia acestuia.

„Punctul de vedere al lui William este clar-orice relație pe care tatăl său o are cu Harry sau cu familia Sussex îl privește în totalitate.”

Afirmație categorică despre viitorul relației dintre frați

Myers merge chiar mai departe și susține că, din perspectiva sa asupra poziției lui William, nu există în acest moment indicii că Prințul de Wales ar intenționa să reia relația cu fratele său, nici în cadrul activităților Familiei Regale, nici în plan personal.

„Dar, privind spre viitor, el nu va avea nicio relație cu ei, nici în calitate oficială, nici în plan privat.”

Este însă o afirmație făcută de autorul regal și nu o declarație publică a Prințului William. Moștenitorul tronului britanic nu și-a prezentat personal, în acești termeni, planurile privind relația viitoare cu Harry.

Kate revine treptat la îndatoririle publice, iar George a plecat la Eton

Revenirea Ducilor de Sussex intervine într-un moment în care familia lui William și Kate trece oricum printr-o perioadă de schimbări importante. Kate Middleton, aflată în remisie după tratamentul pentru cancer, își intensifică treptat aparițiile și activitățile publice.

În același timp, viața de familie s-a schimbat după ce Prințul George, în vârstă de 13 ani, și-a început studiile la prestigiosul Eton College în această lună. Pentru William și Kate, acest lucru înseamnă inclusiv obișnuirea cu faptul că fiul lor cel mare nu mai este în fiecare dimineață acasă, la masa de mic dejun.

Întoarcerea neașteptată a lui Harry și Meghan în Marea Britanie a adăugat, potrivit PEOPLE, încă o problemă unei perioade deja încărcate pentru Prințul și Prințesa de Wales.

Întoarcerea lui Harry ar fi făcut ruptura imposibil de ignorat

Russell Myers consideră că William și Kate își pot concentra atenția asupra propriei familii, însă apropierea geografică de Harry și Meghan va determina inevitabil apariția unor întrebări despre felul în care cele două familii vor interacționa de acum înainte.

„William și Catherine pot susține că trebuie să se concentreze asupra lor și asupra familiei lor, dar va exista presiune asupra lor în ceea ce privește modul în care vor interacționa în viitor cu Harry, Meghan și familia acestora.”

O sursă de la Palat citată de PEOPLE consideră că tocmai revenirea Ducilor de Sussex în Marea Britanie a amplificat percepția asupra rupturii. Atunci când Harry și Meghan locuiau în California, distanța fizică făcea ca tensiunile familiale să pară mai îndepărtate. Acum, problema se află din nou chiar în fața Familiei Regale.

„Totul s-a amplificat. Când erau în California și priveai lucrurile de la distanță, nu se vedeau atât de bine, dar acum problema este din nou chiar în fața lor.”

Deocamdată, situația celor doi frați pare astfel foarte diferită de relația dintre Harry și tatăl său. În timp ce între Ducele de Sussex și Regele Charles există cel puțin contacte și semnale de apropiere, PEOPLE relatează că William și Harry continuă să nu comunice direct. „Războiul” poate că nu mai este unul fierbinte, după cum îl descrie Amanda Foreman, dar temperatura relației dintre cei doi frați rămâne extrem de scăzută.

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