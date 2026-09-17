Motivul pentru care Dorin Ioniță și-a luat viața, dezvăluit după înmormântare. Amanta i-ar fi fost infidelă cu un coleg

Motivul pentru care Dorin Ioniță și-a luat viața, dezvăluit după înmormântare. Amanta i-ar fi fost infidelă cu un coleg
Dorin Ioniță
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ceremonia de înmormântare a generalului‑locotenent în rezervă Dorin Ioniță a avut loc pe 15 septembrie 2026, la Cimitirul Orășenesc Voluntari, unde acesta a fost condus pe ultimul drum îmbrăcat în uniforma de general.

Evenimentul s‑a desfășurat într‑un cadru restrâns, fără onoruri militare și fără elemente specifice ceremoniilor oficiale, în contextul în care ancheta penală indică faptul că moartea generalului ar fi survenit în urma unui act suicidal.

Motivul pentru care Dorin Ioniță și-a luat viața

Potrivit datelor aflate în dosar, tragedia a fost precedată de un conflict violent între general și presupusa sa amantă, cadru MApN, pe nume Alice. Aceasta ar fi fost adusă de Ioniță în unitatea militară pe care o conducea, după o perioadă în care lucrase la Clubul Steaua, în zona de personal. Surse apropiate anchetei susțin că femeia nu a fost încă audiată, fiind internată în spital.

În seara incidentului, Alice a sunat la 112 acuzând că a fost agresată, iar polițiștii au constatat că prezenta urme de violență, emițând un ordin de protecție provizoriu împotriva generalului. Ulterior, soția lui Ioniță a apelat la rândul ei serviciul de urgență, declarând că acesta plecase de acasă cu o armă.

Mașina lui a fost găsită abandonată pe Autostrada A3, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit în garajul unei case aflate în construcție, la Păulești, Prahova. Generalul se împușcase cu una dintre cele trei arme pe care le deținea legal.

Surse din familie au precizat că Dorin Ioniță avea trei copii: două fete din prima căsnicie, una ofițer MApN și cealaltă medic la Spitalul Militar, iar din a doua căsnicie un băiat care este preot. Rudele sunt profund afectate de cele întâmplate și așteaptă finalizarea anchetei.

CITEŞTE ŞI: Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă. Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe

Ce mesaj emoționant i-a scris soția generalului Dorin Ioniță pe coroana funerară. Bărbatul și-a luat viața după o ceartă cu amanta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor
De ce devine mai greu să răspunzi la un mesaj cu cât amâni mai mult. Explicația psihologilor
Războiul fraților regali a intrat într-o fază glacială! Harry vorbește cu Charles, dar cu William situația este complet diferită
Războiul fraților regali a intrat într-o fază glacială! Harry vorbește cu Charles, dar cu William situația este complet diferită
Vacanța-surpriză a toamnei! Zbori direct din București și descoperi o țară cu temple antice, vin bun și peisaje de pus în ramă
Vacanța-surpriză a toamnei! Zbori direct din București și descoperi o țară cu temple antice, vin bun și peisaje de pus în ramă
Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum
Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum
Horoscop chinezesc azi, 17 septembrie 2026. Zodia care vrea mai mulți bani și poate găsi soluția! Uranus bagă însă bățul prin gard
Horoscop chinezesc azi, 17 septembrie 2026. Zodia care vrea mai mulți bani și poate găsi soluția! Uranus bagă însă bățul prin gard
Americanii au luat cu asalt Italia. Surpriza uriașă vine însă din sudul țării
Mediafax
Americanii au luat cu asalt Italia. Surpriza uriașă vine însă din sudul țării
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Adevarul
Replica șocantă atribuită Regelui Charles după moartea Prințesei Diana: „O vom uita destul de curând”
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Mediafax
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
Click.ro
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Digi 24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Digi24
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Mediafax Spania
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.