Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum

Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum
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Ouăle fierte sunt ușor de pregătit în avans și pot fi păstrate în frigider pentru micul dejun, salate sau diferite gustări. Totuși, acestea nu rezistă la fel de mult precum ouăle crude, iar după o anumită perioadă nu mai este recomandat să fie consumate.

Ouăle fierte tari pot fi păstrate în frigider timp de cel mult o săptămână, indiferent dacă sunt sau nu decojite, potrivit Good Housekeeping.

Perioada de șapte zile începe din momentul în care ouăle au fost fierte, astfel că este util să notezi data preparării dacă obișnuiești să gătești mai multe odată.

Cum trebuie păstrate ouăle fierte în frigider

După fierbere, ouăle nu trebuie lăsate mult timp la temperatura camerei. Este recomandat să fie introduse în frigider în maximum două ore.

Ouăle fierte trebuie păstrate într-un recipient închis, pe un raft al frigiderului. Temperatura scăzută și constantă ajută la limitarea dezvoltării bacteriilor.

Deși ouăle fierte decojite pot rezista până la o săptămână în condiții corespunzătoare, este de preferat să păstrezi coaja până în momentul în care vrei să le consumi. Aceasta formează o barieră protectoare și împiedică oul să absoarbă mirosurile altor alimente din frigider.

Ouăle deja decojite ar trebui păstrate într-un recipient etanș pentru a nu se usca și pentru a nu prelua alte mirosuri.

Cât timp pot sta ouăle fierte la temperatura camerei

Regula este mult mai strictă atunci când ouăle nu sunt păstrate la rece. Ouăle fierte nu ar trebui să rămână la temperatura camerei mai mult de două ore. După acest interval, riscul de dezvoltare a bacteriilor crește, iar cea mai sigură variantă este să nu mai fie consumate.

În zilele foarte călduroase, dacă temperatura depășește 32°C, ouăle fierte nu ar trebui lăsate în afara frigiderului mai mult de o oră. Acest lucru trebuie avut în vedere mai ales dacă sunt luate la picnic, transportate în pachetul pentru serviciu sau servite la o masă unde rămân mult timp la temperatura ambientală.

Cum îți dai seama dacă un ou fiert nu mai este bun

Respectarea perioadei de șapte zile este cea mai sigură metodă de a decide dacă un ou fiert mai poate fi consumat. Există însă și câteva semne care pot indica alterarea.

Un miros neplăcut sau neobișnuit după decojire este un motiv suficient pentru a arunca oul. Modificările neobișnuite de textură sau aspect pot fi, de asemenea, semne că alimentul nu mai trebuie consumat.

În schimb, un inel verzui sau gri apărut în jurul gălbenușului nu înseamnă neapărat că oul s-a stricat. Această modificare de culoare poate apărea atunci când oul a fost fiert prea mult și este rezultatul unei reacții chimice între sulful din albuș și fierul din gălbenuș.

Se pot congela ouăle fierte?

Congelarea ouălor fierte întregi nu este recomandată. Temperaturile foarte scăzute modifică în special textura albușului, care poate deveni cauciucată și apoasă după decongelare.

Dacă ai pregătit prea multe ouă, cea mai bună soluție este să le păstrezi în frigider și să le consumi în intervalul de șapte zile.

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