Orice ispită are ispitele ei. La ce a cedat Naba Salem? A ieșit la o cafea cu „brigada mondenă” și a renunțat la inhibiții

Naba Salem, o tânără de 31 de ani,de origine irakiană, este o creatoare de conținut cu aproape 200k de followeri doar pe Instagram și o prezență consistentă în lumea showbiz-ului de la noi. De câțiva ani participă asiduu la emisiuni TV, de la Bravo, ai stil!, Like a Star, până la Survivor. Evident, a strălucit ca ispită la Insula Iubirii. Iat-o surprinsă de CANCAN.RO în timp ce-și satisfăcea o mică poftă, alături de „brigada” ei de fete, adică handbalista Patricia Vizitiu, colegă de la Survivor și ispita Teodora Racoș, fostă colegă de la Insula Iubirii. Naba Salem nu se gândește absolut deloc la siluetă și devorează un sandviș de zici că a făcut foamea pe o insulă exotică la un moment dat (true story! 😀).

Iată că dincolo de toate animozitățile de pe ecran fetele au rămas prietene și se văd la o cafea, la un shopping, la o mică bârfă poate… 😀. Atmosfera e liniștită, nu sunt ridicări de ton, nu sunt acuzații, nici pauze publicitare, cum suntem obișnuiți să vedem când apar fetele acestea pe ecran. Când te uiți la ele parcă nu mai știi pe ce canal ești. E Survivor și au primit o răsplată sub forma unor cafele și sandvișuri? Sau e Insula Iubirii și se pregătesc să ispitească pe cineva?

Oficial, ultimele date legate de viața amoroasă a Nabei Salem îl dau ca iubit pe Cătălin Brînză, și el fost concurent la Insula Iubirii. Cică s-au pupat „din greșeală” – dacă e să credem informațiile furnizate chiar de Naba AICI. Din aprilie, de când erau informații consistente despre relația celor doi, a trecut foarte mult timp, așa că o invităm chiar pe Naba să deslușească misterul și să ne explice situația amoroasă. Părea foarte îndrăgostită. O fi influențat-o și faptul că erau amândoi ispite la Insulă. Vorba aia, pofta vine mâncând. Apropo de pofte, Naba înfulecă fără nicio reținere un sandviș, în timp ce colegele de cafea sunt pe flat white și matcha. Niciun bărbat prin peisaj, fetele se pot desfășura în voie.

Naba Salem are o perioadă foarte bună, colaborările sunt numeroase și are multe motive de petrecere. Ceea ce a și făcut în vara asta, de exemplu în Nuba Mamaia, unde bruneta a dansat până în zori împreună cu anturajul său. La cât este de Like-uită pe social media, este indubitabil că o vom vedea tot mai mult pe ecrane.

În ce le privește pe colegere Patricia Vizitiu și Teodora Racoș, și ele par la fel de relaxate. Patricia Vizitiu pare chiar să fie în pole position pe distracție, pentru că avea nevoie de ochelarii de soare ca să-și ascundă o posibilă mahmureală, sau oboseală după o noapte de clubbing. Handbalista și fosta concurentă Survivor pare însă că abia aștepta să se vadă cu fetele, să-și dea un update la informațiile cruciale, necesare tuturor fetelor… știți voi care sunt… 😛

CITEȘTE ȘI:

Naba a făcut prăpăd în Nuba! Ispita de la Insula Iubirii a fost greu de scos de pe ringul de dans

NU RATA!

Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt