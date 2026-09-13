Ciorba de potroace a lui Nazare, direct la Casa di David! Exclusivitatea zilei

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Nunta lui Alexandru Nazare cu aleasa inimii lui, Maria Mihali, a fost cel mai important eveniment monden al weekendului. După cununia religioasă și petrecerea stilata de la Casa Albă – proprietatea grupului Fratelli, tradiția cere ca cei dragi să se adune din nou la masă, iar familia și apropiații mirilor au respectat obiceiul și s-au bucurat împreună de ciorba de potroace, într-o atmosferă relaxată, la cel mai luxos local din Capitală, Casa di David. CANCAN.RO are imaginile zilei!

A doua zi, după o noapte lungă de petrecere, o parte din invitați s-au reunit pentru tradiționala ciorbă de potroace, nelipsită din ritualul de după nuntă. De această dată, masa a fost una pe măsura evenimentului, familia, apropiații și invitații mirilor au ales Casa di David, unul dintre cele mai exclusiviste și cunoscute localuri din București.

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Alexandru Nazare și Maria Mihali, a doua zi după nuntă.

Băuturile fine au “uns” conversațiile, s-a dat startul cu Dom Perignon, apoi s-a continuat cu Apogeum, ediție limitată și Iacob 2021 Davino.

Alexandru Nazare și Maria Mihali au respectat tradiția de după nuntă la Casa di David

Dacă în seara precedentă ținutele elegante, muzica și dansul au fost în prim-plan, a doua zi atmosfera a fost una mult mai relaxată. Proaspăta doamnă Nazare a ales o ținută relaxată, dar elegantă, formată dintr-o pereche de jeanși și un sacou ivoire, lejer. Ministrul Finanțelor a mers, la rândul lui, pe o apariție mai casual, cu o cămașă roz și un sacou bleumarin.

Printre cei prezenți s-au numărat și nașii proaspeților miri, Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia și soția lui. În imaginile surprinse la Casa di David îi putem vedea, de asemenea, pe John Sandoz, reprezentant al Pentagonului, dar și pe Gabriela Sandoz, reprezentanta Băncii Mondiale. Astfel, masa de după nuntă a adunat în jurul mirilor nume importante din zona politică, diplomatică și financiară, iar cei prezenți au avut ocazia să se bucure din nou de timpul petrecut împreună și, de ce nu, să rememoreze cele mai frumoase momente ale petrecerii care tocmai se încheiase.

Vă reamintim că ministrul Finanțelor și aleasa inimii sale și-au unit destinele sâmbătă, 12 septembrie, iar la eveniment au fost prezenți invitați de seamă (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). De asemenea, dansul mirilor a captat atenția tuturor, iar noi am avut imagini în exclusivitate (TOATE DETALIILE AICI).

VEZI ȘI: Nicușor Dan și partenera, la nunta lui Alexandru Nazare. Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la petrecerea de la Casa Albă

CITEȘTE ȘI: Ministrul Finanțelor s-a căsătorit cu aleasa inimii lui. Primele imagini de la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali

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