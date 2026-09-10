Iuliana Pepene, la cafeluță cu un „pachet” de mușchi! Prezentatoarea Antena 1 și bărbatul care o ține în formă au mutat „antrenamentul” la terasă

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Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene are un program draconic de antrenamente la sală, unde se pare că merge aproape în fiecare zi. Nu e de mirare că e bff cu instructorul de fitness, cu care CANCAN.RO a surprins-o după antrenamente, la o cafeluță, cum se poartă la București. Imaginile ne arată o chimie destul de bună între cei doi. După ce pleacă bărbatul (bine făcut), apare altcineva în peisaj.

Iuliana Pepene, 35 de ani, pare să-l fi scos definitiv pe Alex Roman din playlist. Se concentrează pe echilibru, siluetă și posibil o nouă relație, dacă e să ne luăm după postările sale de pe contul de Instagram, unde are peste 125k de followeri. O împătimită a ținutelor albe, de data asta Iuliana poartă un costum mulat de sală, gri, cu ranforsări pe ici-pe colo, prin punctele esențiale, mai ales în zona posteriorului și sus la bustieră unde țesătura risca să crape de la… antrenamente.

Blonda de la Antena 1 poartă ochelari de soare, ca și cum figura sa obișnuită n-ar fi teribil de impasibilă ca de obicei. Arareori o vedem pe Iuliana zâmbind în public. Cu cafeaua în mână, pusă peste telefonul de care nu se poate lipsi (nici n-avea unde să-l pună, a sărit direct din mașină în sala de fitness), Iuliana își alege un loc și poartă o discuție lejeră de câteva minute cu domnul instructor. Par să se înțeleagă foarte bine. N-are sens să mai spunem că bărbatul este un exemplu de formă masculină și pe sub tricoul mulat e imposibil să nu vezi pătrățelele.

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Cât despre vedeta Antena 1, Iuliana pare să fie  într-o perioadă în care pune accent pe rutină și disciplină. Sală, alimentația și programul bine pus la punct par să fie prioritățile momentului, iar rezultatele sunt evidente. Costumul sport mulat nu face decât să evidențieze orele petrecute la antrenamente și atenția acordată formei fizice.

Iuliana Pepene la cafea cu instructorul de fitness

După ce instructorul pleacă, Iuliana se luminează la față și o îmbrățișează pe o prietenă apărută probabil întâmplător în zonă. Prezentatoarea TV rămâne să continue șueta la cafenea, cum se cade la români, nație balcanică. Probabil acesta e și motivul pentru care atât de mulți adoră bucureștiul. Desigur, și pentru femeile de aici, iar Iuliana este un exemplu perfect. Bine, dacă ar fi să ne luăm după glumițele sale de pe social media, în care se autoportretizează drept „the villain”, adică personajul negativ, n-ar fi țipenie de turist prin Capitală. Dar bineînțeles adevărul e altul și Iuliana știe să fie o femeie cu vino-încoace, și care se folosește de aceste mici „răutăcisme” ca să-și creeze o carapace prin care să nu mai treacă nicio decepție.

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