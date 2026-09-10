Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial

Etapa a treia din Serie A s-a încheiat luni seară, însă ecourile meciurilor continuă. Judecătorul Sportiv din Italia a anunțat sancțiunile pentru incidentele produse, iar cele mai dure măsuri îi vizează pe oficialii lui Bologna. Nici Cristi Chivu nu a scăpat „netaxat”. Află detalii!

Cristi Chivu a primit avertisment

Potrivit comunicatului, Cristi Chivu a primit și el o sancțiune, prima din acest sezon în Seria A, după partida Inter cu Napoli, scor 3-2. Din fericire, antrenorul român a scăpat ieftin!

Cristi Chivu se află în documentele oficiale emise de Judecătorul Sportiv din Italia, dar nu a fost amendat. Numele antrenorului de la Inter apare la categoria „antrenori avertizați”.

Din păcate, căpitanul lui Inter nu a fost la fel de norocos precum românul nostru. Lautaro Martinez a fost și el taxat la buzunar pentru că a protestat față de oficialii partidei cu Napoli. Jucătorul trebuie să plătească o amendă în valoare de 1.500 de euro.

Bologna a primit sancțiuni dure

Domenico Tedesco, antrenorul echipei Bologna, a primit două etape de suspendare și o amendă de 5.000 de euro. Președintele clubului, Joey Saputo, a fost suspendat până la 30 septembrie 2026.

În cazul lui Tedesco, sancțiunea a venit după eliminarea din partida disputată de Bologna. Potrivit deciziei disciplinare, tehnicianul i-a adresat arbitrului o expresie grav lipsită de respect după ce a primit cartonașul roșu. Comportamentul a fost repetat și la finalul partidei, în zona vestiarelor.

Astfel, Tedesco nu va putea sta pe banca echipei în următoarele două meciuri de campionat. Acesta va trebui să achite și amenda stabilită de forul disciplinar.

Președintele lui Bologna a fost sancționat

Problemele nu s-au oprit la antrenor. Joey Saputo, președintele lui Bologna, a primit o „suspendare totală” până la 30 septembrie 2026. Această măsură presupune interdicția de a exercita activități oficiale în fotbal în perioada respectivă.

Saputo le-ar fi adresat oficialilor partidei o expresie grav ofensatoare la finalul meciului, pe teren, după care ar fi repetat comportamentul în tunelul care duce către vestiare.

Sancțiunile vin după partida Bologna-Sassuolo, disputată duminică, 6 septembrie, în etapa a treia a campionatului italian, potrivit tuttosport.com.

Un singur fotbalist a fost suspendat

În ceea ce privește jucătorii, Judecătorul Sportiv a decis suspendarea unui singur fotbalist: Gianluca Gaetano, de la Atalanta.

Mijlocașul a fost eliminat după meciul cu Roma, pentru proteste și pentru că i-a adresat arbitrului o expresie considerată grav lipsită de respect. Gaetano va lipsi în următoarea etapă, având de plătit și o amendă de 10.000 de euro.

Serie A revine vineri

Campionatul italian continuă vineri, 11 septembrie, cu partida dintre Venezia și Fiorentina, care va deschide etapa a patra.

Runda se va încheia luni, 14 septembrie, cu meciul dintre Inter și Udinese, programat de la ora 20:45. În aceeași etapă, Lazio va primi vizita lui AC Milan, pe 12 septembrie, de la ora 18:00.

Serie A a avut un start spectaculos din punct de vedere ofensiv: s-au marcat 33 de goluri în runda a treia, iar în acest sezon nu s-a înregistrat încă niciun rezultat de 0-0.

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