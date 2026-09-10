Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial

Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Galerie Foto 11
Cristi Chivu a primit un avertistment de la Judecătorul Sportiv din Italia. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Etapa a treia din Serie A s-a încheiat luni seară, însă ecourile meciurilor continuă. Judecătorul Sportiv din Italia a anunțat sancțiunile pentru incidentele produse, iar cele mai dure măsuri îi vizează pe oficialii lui Bologna. Nici Cristi Chivu nu a scăpat „netaxat”. Află detalii!

Cristi Chivu a primit avertisment

Potrivit comunicatului, Cristi Chivu a primit și el o sancțiune, prima din acest sezon în Seria A, după partida Inter cu Napoli, scor 3-2. Din fericire, antrenorul român a scăpat ieftin!

Cristi Chivu se află în documentele oficiale emise de Judecătorul Sportiv din Italia, dar nu a fost amendat. Numele antrenorului de la Inter apare la categoria „antrenori avertizați”.

Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial

Cristi Chivu, în comunicatul oficial emis de Judecătorul Sportiv din Italia. Sursa foto: Giudice Sportivo

Din păcate, căpitanul lui Inter nu a fost la fel de norocos precum românul nostru. Lautaro Martinez a fost și el taxat la buzunar pentru că a protestat față de oficialii partidei cu Napoli. Jucătorul trebuie să plătească o amendă în valoare de 1.500 de euro.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Bologna a primit sancțiuni dure

Domenico Tedesco, antrenorul echipei Bologna, a primit două etape de suspendare și o amendă de 5.000 de euro. Președintele clubului, Joey Saputo, a fost suspendat până la 30 septembrie 2026.

În cazul lui Tedesco, sancțiunea a venit după eliminarea din partida disputată de Bologna. Potrivit deciziei disciplinare, tehnicianul i-a adresat arbitrului o expresie grav lipsită de respect după ce a primit cartonașul roșu. Comportamentul a fost repetat și la finalul partidei, în zona vestiarelor.

Astfel, Tedesco nu va putea sta pe banca echipei în următoarele două meciuri de campionat. Acesta va trebui să achite și amenda stabilită de forul disciplinar.

Președintele lui Bologna a fost sancționat

Joey Saputo, președintele lui Bologna, a primit o „suspendare totală”

Sursa foto: Profimedia

Problemele nu s-au oprit la antrenor. Joey Saputo, președintele lui Bologna, a primit o „suspendare totală” până la 30 septembrie 2026. Această măsură presupune interdicția de a exercita activități oficiale în fotbal în perioada respectivă.

Saputo le-ar fi adresat oficialilor partidei o expresie grav ofensatoare la finalul meciului, pe teren, după care ar fi repetat comportamentul în tunelul care duce către vestiare.

Sancțiunile vin după partida Bologna-Sassuolo, disputată duminică, 6 septembrie, în etapa a treia a campionatului italian, potrivit tuttosport.com.

Un singur fotbalist a fost suspendat

Gianluca Gaetano atalanta

Sursa foto: Profimedia

În ceea ce privește jucătorii, Judecătorul Sportiv a decis suspendarea unui singur fotbalist: Gianluca Gaetano, de la Atalanta.

Mijlocașul a fost eliminat după meciul cu Roma, pentru proteste și pentru că i-a adresat arbitrului o expresie considerată grav lipsită de respect. Gaetano va lipsi în următoarea etapă, având de plătit și o amendă de 10.000 de euro.

Serie A revine vineri

Campionatul italian continuă vineri, 11 septembrie, cu partida dintre Venezia și Fiorentina, care va deschide etapa a patra.

Runda se va încheia luni, 14 septembrie, cu meciul dintre Inter și Udinese, programat de la ora 20:45. În aceeași etapă, Lazio va primi vizita lui AC Milan, pe 12 septembrie, de la ora 18:00.

Serie A a avut un start spectaculos din punct de vedere ofensiv: s-au marcat 33 de goluri în runda a treia, iar în acest sezon nu s-a înregistrat încă niciun rezultat de 0-0.

CITEȘTE ȘI:

Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie

Probleme pentru Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu cota lui de piață în 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Țeapa amoroasă de 1,3 milioane de dolari! Falsul star NFL pe care Google AI l-ar fi făcut credibil
Țeapa amoroasă de 1,3 milioane de dolari! Falsul star NFL pe care Google AI l-ar fi făcut credibil
Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie
Imaginea pe care milioane de oameni au visat-o! Messi îi poate pasa lui Ronaldo în meciul care va face istorie
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache
Probleme pentru Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu cota lui de piață în 2026
Probleme pentru Ianis Hagi! Ce se întâmplă cu cota lui de piață în 2026
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Click.ro
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.